Alta ocupación en el puente de agosto en la provincia de Ourense

El puente de agosto en la provincia de Ourense estuvo marcado por la alta ocupación en el sector hostelero. Los visitantes llenaron zonas como la Ribeira Sacra con catamaranes repletos por el río Sil y mucha afluencia de turistas en los miradores o en el Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil. También en la ciudad de Ourense fue visible durante todos estos días la importante afluencia de visitantes. En la Plaza Mayor se veía cada jornada a varios grupos de turistas visitando la ciudad. Además, las fiestas patronales y celebraciones como la Festa do Pulpo do Carballiño animaron a vecinos y visitantes a disfrutar de muchas localidades ourensanas llenando restaurantes, terrazas y plazas donde se desarrollaban las actividades gastronómicas, musicales, culturales y festivas. En O Carballiño, éxito de participación el primer año de celebración de la Festa do Pulpo como Fiesta de Interés Turístico Internacional.