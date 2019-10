Alicante, próxima parada del COB esta noche desde las nueve menos cuarto

Esta noche, desde las 20,45 horas, el Club Ourense Baloncesto saltará a la pista del pabellón Pedro Ferrandiz, donde les espera un Alicante, donde la cara más conocida está en el banquillo. El técnico alicantino es Pedro Rivero, que como jugador vistió la camiseta cobista dejando muchas tardes de gloria, donde coincidió con Gonzalo García, por lo que se enfrentan profesor contra uno de sus alumnos aventajados. Además, empieza un semana en la que los cobistas jugarán tres partidos en poco más de siete días. El rival es un equipo recién ascendido a la Liga LEB ORO, pero que esta teniendo un muy comienzo de campeonato, con dos victorias solventes y que cayó en los dos últimos partidos pero ante Palma y Breogan, dos de los grandes de la categoría.

Gonzalo García no quiere confianzas.

Por eso, el técnico ourensano Gonzalo García no quiere ningún tipo de confianzas en sus jugadores. “Alicante mantiene el bloque del año pasado y eso es muy importante. El año pasado fueron los mejores de la liga y ganaron la Copa, tienen las ideas muy claras, saben a lo que juegan, como tienen que jugar en cada momento y con quién. Puede sorprender verles arriba, pero cuando ves el trabajo que hay detrás, ya no sorprende tanto. Sobre como afectará que Pedro Rivero, técnico de Alicante, conozca bien a Gonzalo, el cobista afirma que “cuando estaba aquí yo ya le veía un 'tufillo' a entrenador bueno, el conocimiento y la humildad. Lo va hacer muy bien seguro y me va a poner las cosas muy difíciles a mí y a todos los demás”.