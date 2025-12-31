Alertan del enorme impacto económico de la supresión de las paradas de tren en A Gudiña (Ourense)

Uno de los actos reivindicativos para solicitar que el AVE vuelva a parar en la estación de A Gudiña

Un estudio alerta del grave impacto territorial y económico de la eliminación de paradas en la estación de A Gudiña de la Alta Velocidad.

El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, explicó en una entrevista en COPE Ourense que ee trata de un estudio impulsado por el Inorde y fruto de una investigación elaborada por la Universidad de Vigo, que constata un “deterioro estructural de la movilidad, de la economía y de la cohesión social en las comarcas del oriente ourensano”.

Según los datos del estudio, el 86,9% de la población percibe un aumento de la desigualdad en el acceso a servicios y oportunidades tras el recorte de frecuencias.

Alrededor del 70% de las personas participantes en la encuesta afirma verse afectadas en sus desplazamientos personales mientras que un 40% declara impactos directos en los desplazamientos laborales. “Estos resultados confirman que el tren de Alta Velocidad estaba plenamente integrado en la movilidad cotidiana de la población” destacó Rosendo Fernández.

Desde el punto de vista económico, más del 90% de las personas participantes en el estudio valoran el impacto global como alto o muy alto destacando el incremento de costes, las pérdida de eficiencia y la reducción de competitividad para empresas, autónomos y profesionales. Sectores estratégicos como el turismo, la hostelería, el comercio, el transporte y los servicios presentan niveles muy altos de afectación con efectos indirectos sobre el conjunto del tejido productivo y la actividad económica comarcal.

Rosendo Fernández destaca que el 94,3% de los vecinos considera imprescindible recuperar el tren de primera hora hacia Madrid.