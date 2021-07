El alcalde de Ourense firma hoy el decreto de delegación de competencias del gobierno PP-DO

El alcalde de Ourense firmó esta mañana el decreto de delegación de competencias de los concejales del nuevo gobierno de PP y DO. Flora Moure será la edil de Turismo, Termalismo, Participación Cidadá y Xuventude; Sonia Ogando la edil de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio; Ana Morenza, concejala de Economía e Facenda; Jorge Pumar concejal de Medio Ambiente; Eugenia Díaz Abella, edil de Asuntos Sociais, Muller e Igualdade; y Mario Guede concejal de Deportes. De los 7 ediles del PP, Jesús Vázquez no tendrá cartera en el gobierno municipal. Por DO, Armando Ojea seguirá con el área de Recursos Humanos y Telmo Ucha con la responsabilidad de Seguridade Cidadá.





Gonzalo Jacome mantendrá la Alcaldía y, en esta vuelta del PP al gobierno muicipal, la Tenencia de Alcaldía no recae como anteriormente en el PP sino en Democracia Ourensana manteniendo a Armando Ojea en el cargo.