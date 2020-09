El alcalde de Ourense se considera “víctima de una de las traiciones más épicas de la política municipal”

Gonzalo Pérez Jácome, compareció en rueda de prensa a través de YouTube para explicar la situación vivida en el Concello tras la suspensión del pacto de gobierno anunciada ayer por el Partido Popular y la renuncia a sus competencias de los concejales de Democracia Ourensana, que lo denunciaron ante la Fiscalía por posibles irregularidades en la gestión de los fondos del partido.

Sobre ello dijo que era la primera vez en la historia de España que miembros de un partido denuncian en Fiscalía a su propio partido sin tener base alguna.

"Jamás pensé que me vería en una situación así. Estamos ante una de las traiciones más épicas de la política municipal española", señaló Jácome.

Explicó que todo había comenzado por ser un “adalid de la anticorrupción”, ya que estaba frenando “mordidas” en los contratos municipales, concesiones que están en precario y que hay que renovar, y que suponen unos 1.000 millones de euros.

En una comparecencia de casi una hora, Jácome culpó al que fue portavoz de su grupo, Miguel Caride, de haber sido “comprado” por el Partido Popular para echarlo de la alcaldía, y garantizar la estabilidad del gobierno en la Diputación provincial: “Miguel Caride es la persona que va a garantizar la mayoría absoluta del PP, porque si el Partido Popular intenta dar un golpe de estado en la Diputación, como está intentando dar en el Ayuntamiento de Ourense, automáticamente desde DO, que es llave en la Diputación, responderemos rompiendo el pacto”, explicó Jácome.

Gonzalo Pérez Jácome que dijo que no se va, que no deja la alcaldía, explicó qué los concejales del PP y de DO que ya no tienen competencias no abandonan el concello porque lo que quieren es su cabeza.

Así pues, Jácome seguirá gobernando en el Ayuntamiento de Ourense, donde de momento sólo tiene a un concejal a su lado, Armando Ojea. Y anunció que gobernará a golpe de acuerdos puntuales con los grupos municipales.

El alcalde de Ourense insistió que “no voy a ceder al chantaje de los traidores, y sería el colmo que los traidores ganaran esta partida. No voy a parar hasta transformar la ciudad”, sentenció Jácome.