El ex alcalde de Ourense afirma que "no entendería un pacto PSOE-Jácome" pero "sí entre PP y PSOE"

El ex alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, señaló que “no entendería un pacto del PSOE con Jácome” pero “sí entendería un pacto PSOE-PP”.





En una entrevista en Cope Ourense, aseguró que la ciudad de Ourense está “sumida en el caos más absoluto” y “en un momento excepcional hay que tomar decisiones excepcionales” y apoya “un acuerdo PP-PSOE con la base de tres o cuatro temas importantes como el de nunca perder la dignidad al igual que pactar un presupuesto, un Plan de Urbanismo o las políticas sociales”





“Hubo dos etapas importantes en la ciudad de Ourense: la de Manuel Cabezas, con un progreso en la ciudad; y la nuestra y, a partir de ahí, no hubo nada”.





Francisco Rodríguez indicó que la Operación Pokemon supuso un “daño colateral a la ciudad” y “10 años después tenemos una ciudad abandonada sin presupuestos ni Plan de Urbanismo porque había un gobierno de coalición que funcionaba y un proyecto de ciudad definido con la implicación de sectores sociales y compartíamos ese proyecto de ciudad” y ahora un “caos”.





Sobre si volvería a la política como Manuel Cabezas, el ex regidor socialista indicó que “no voy a negar que personas del PSOE me lo insinuaron y también me lo dicen en la calle” pero “no lo tengo en la cabeza” aunque “nunca se puede decir de ese agua no beberé”. Francisco Rodríguez concluyó que “no tendría ningún problema en pactar con Cabezas por el bien de la ciudad”.