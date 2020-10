El alcalde de Barbadás podría llevar ante la Justicia las restricciones de movilidad impuestas por Sanidad

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, señala que este ayuntamiento no cumple en la actualidad una ratio mínima para tomar una medida tan drástica como el confinamiento de la población, y anuncia que valorará llevar ante la Justicia las restricciones impuesas por Sanidad.

Desde esta medianoche, los habitantes de Barbadás y de Ourense no podrán desplazarse fuera de sus municipios, una medida que ha decidido el comité de expertos sanitarios de la Xunta por el incremento de los casos de coronavirus en estos concellos, medida que no comparte Valcárcel, quien asegura que "Barbadás no es Ourense".

El alcalde socialista considera que la decisión de la Xunta de cerrar el municipio a entradas y salidas "limita derechos fundamentales" sin un soporte de datos sanitarios que lo amparen.

El regidor sostiene que las medidas adoptadas para su ayuntamiento "serán acatadas", pero deja claro que: "No estamos de acuerdo", y se queja de que no se entienden las restricciones para Barbadás, porque actualmente hay 40 casos positivos en una población de 11.000 habitantes, lo que es una cifra inferior a la acordada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de ámbito estatal, en el que están representadas las comunidades autónomas.

Xosé Carlos Valcárcel defiende que en el Ayuntamiento que preside se ha realizado un excelente trabajo en diferentes ámbitos como la desinfección y la atención sociosanitaria para minimizar el impacto del coronavirus, pero apunta que el incremento de los casos se ha debido a que no se controló a tiempo la ciudad de Ourense, y la movilidad entre ambos municipios es muy estrecha, ya que por su cercanía hay muchos puestos de trabajo y de estudio en la capital de la provincia a los que acuden diariamente muchos habitantes de Barbadás.

"Si se hubiera confinado Ourense a tiempo, esto no habría pasado", sentencia el regidor de Barbadás.