"Mi agradecimiento a todo lo que significa Ourense para mí como provincia, Diócesis y familia"

Este sábado tendrá lugar la Ordenación Episcopal de D. Francisco Prieto como Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela. En una entrevista en Cope Ourense, señaló que está “emocionado” tras su etapa de casi tres décadas en la Diócesis de Ourense y quiere “dar gracias” al “recibir el agradecimiento por lo que uno vive” y que se mostró ayer en la Misa de Acción de Gracias en la Catedral de Ourense.

“Hay vínculos de afecto que emocionan” y en estos casi 30 años de vida sacerdotal D. Francisco Prieto recuerda “a mis padres, compañeros, personas, así como acontecimientos o momentos”.

“Quiero dar gracias a Dios por lo que he vivido, lo que he recibido que es mucho y lo que he crecido en el aspecto personal, cristiano y como sacerdote” señaló D. Francisco Prieto, quien añadió que tiene “muchos recuerdos que llegan al corazón de rostros de personas, compañeros, amigos, sacerdotes con los que he compartido y seguiré compartiendo vida junto a la nueva familia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela”.

“Mi agradecimiento a todo lo que significa Ourense para mí como provincia, como Diócesis y como familia” subrayó el Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela.