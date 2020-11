Aever suspende la concentración de Verín para protestar por el cierre de la hostelería

La asociación de comerciantes de Verín suspende la concentración prevista para mañana martes, que estaba convocada a las 12 de la mañana en la plaza del ayuntamiento, para exigir el levantamiento de las restricciones impuestas por la Xunta y que mantienen cerrados bares y restaurantes de Verín. El gerente la asociación, José Angel Rodicio, asegura tener constancia, por parte de fuentes municipales, de que “mañana martes, existe la posibilidad de que se levanten las restricciones, con lo que sería una irresponsabilidad organizar concentraciones numerosas, cuando apenas existen casos de Covid-19 en Verín ”.

Eso sí, Aever mantiene las caceroladas previstas para hoy, lunes y mañana, martes, en las que comerciantes, hosteleros y vecinos saldrán a la calle, a las 19,30 horas, para protestar en forma de cacerolada la decisión de la Xunta de no permitir la apertura de bares y restaurantes, con tan solo 6 casos activos de Covid-19 en el municipio. Mucho menos que en O Carballiño, donde sí se levantaron las restricciones.

Desde el comité clínico que asesora a la Xunta dicen que "la tendencia tiene que consolidarse un poco más", certificó este fin de semana el doctor Pedro Rascado, especialista en Medicina Intensiva y miembro del comité. Rascado advierte de que "se está comparando un número aislado, el de contagios activos, por eso puede sorprender la decisión, pero hay otros factores". Resalta que "Verín está en buena situación, pero no consideran solo los casos activos, sino también la incidencia a 7 y 14 días, la trazabilidad, el porcentaje de PCRs positivas o la presión asistencial de todo el área".

El médico recordó que en Carballiño la tendencia estaba más consolidada. "Debemos ser prudentes y tomar decisiones con cautela hasta que la evolución sea consistente, no algo de tres días. Necesitamos margen suficiente", dice. Con todo, Rascado adelantó que "la evolución en Verín es claramente positiva" y que "si la situación se mantiene, es previsible que en los próximos días se puedan tomar decisiones y levantar restricciones". "Hay que seguir "cumpliendo las medidas higiénicas restringiendo las reuniones sociales para salvar vidas, si no, volverán los contagios. Eliminar restricciones no significa que el virus ya no esté".