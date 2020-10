El PP no acudirá a ninguna farsa orquestada por el alcalde de Ourense

El Partido Popular no acudirá a ninguna farsa orquestada por el actual alcalde con el único fin de desviar la atención sobre lo realmente importante en la ciudad, que no es otra cosa que la grave situación de gobernabilidad que él mismo provocó y no piensa solucionar.

Es la respuesta de los concejales del PP de Ourense a la convocatoria de Gonzalo Pérez Jácome para avanzar en la tramitación del Plan Xeral, en una llamada al consenso entre los grupos para sacar adelante el documento.

La concejala Popular Sonia Ogando califica de “tomadura de pelo” la convocatoria realizada por el alcalde al recordar que desde octubre del pasado año el Plan está finalizado, cuenta con todos los informes favorables, y fue Jácome el que se empeñó en bloquear el documento por sus delirios sobre presuntos pelotazos "que sólo existen en su imaginación", señaló Ogando.