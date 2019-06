El actor barquense Christian Escuredo formará parte del jurado del concurso VALDEORRAS: DENOMINACIÓN DE CINE

La productora Sintelobos, organizadora del evento, ha desvelado esta mañana los nombres del jurado del concurso-festival VALDEORRAS: DENOMINACIÓN DE CINE; un certamen de cortometrajes exprés que tendrá lugar en Valdeorras del 26 de agosto al 1 de septiembre.

El actor barquense Christian Escuredo será uno de los miembros del jurado de este concurso cinematográfico que convertirá a Valdeorras en un “escenario para abrirle las puertas a futuros compañeros de profesión”, aseguraba Escuredo, ilusionado por formar parte de este proyecto que convertirá a Valdeorras es un auténtico plató de rodaje.

En el jurado encontramos, además, al actor, director y guionista, CARLOS IGLESIAS; a los productores ELISABET TERRI y JOSÉ POZO; a ADRIANA VAQUERO y a MIGUEL CAZORLA, representantes de actores; al actor OCTAVI PUJADES y al director de casting CARLOS LÁZARO.

Los participantes en el concurso deberán realizar en cinco días un corto de ficción o un spot de publicidad en el que aparezca un objeto, una localización y una frase marcadas por la organización. Los premios asciende a 5.000 euros, siendo el primer premio para corto de ficción de 1.500 euros y para spot publicitario de 1.200 euros.

Esta iniciativa nace de la mano de la productora valdeorresa Sintelobos, cuenta con el apoyo de diferentes ayuntamientos, empresarios y comercios de la comarca así como de la Ruta del Vino de Valdeorras y del Consello Regulador de la D.O. Valdeorras, patrocinador del concurso, que asegura que “el mundo del vino no se entiende si no hay una historia detrás y no hay nada mejor que el arte para contar esa historia” por lo que este evento “nos va a ayudar a decirle al mundo que existimos y que Valdeorras tiene potencial”, destacaba Araceli Fernández, representante del Consello Regulador.