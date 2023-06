Absuelven a un acusado en Ourense de apropiarse de dinero de la cuenta corriente de su abuela

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un acusado de apropiarse de dinero de la cuenta de su abuela, tal y como denunció su tía. “No se han acreditado los intervinientes en la cuenta corriente en cuestión ni la autoría de movimientos y reintegros realizados por más que muchos de ellos quepa atribuírselos al acusado” indica el tribunal en la sentencia, en la que subraya que tampoco se ha probado “que tales movimientos, de ser realizados por el acusado, no fueran consentidos por su abuela, al no poder concluir en una incapacidad de la mujer sobre la llevanza de las cuentas de modo que no cabe hablar de un ilícito apoderamiento”