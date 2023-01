Abre el plazo de inscripción para carrozas y comparsas del Entroido de Verín

El Ayuntamiento de Verín abre hoy, día 19 de enero, el plazo de inscripción para las carrozas y comparsas que deseen participar en el desfile del Carnaval de este año. La fecha límite para formalizar la participación será el viernes 10 febrero, a las las 19:00 horas.

La orden de colocación del desfile se decidirá a criterio de la organización. Aquellas comparsas o carrozas que no se apunten dentro del plazo de inscripción y se presenten en el desfile directamente, serán colocadas al final del mismo.

Inscripción

Los interesados en inscribirse podrán acercarse hasta la Oficina de información turística de Verín para hacerla efectiva.

Podrán realizar la inscripción también a través de correo electrónico, turismo@verin.gal, enviando los siguientes datos: Nombre y apellidos representante del grupo; Nº de teléfono; Nombre de la carroza o comparsa; Nº de participantes : Sí llevan vehículo, o plataforma móvil (medidas) i si llevan música. También pueden inscribirse a través del teléfono 988411614.

Desfiles

Los desfiles se iniciarán en la Avenida de Castilla, el domingo, 19 de febrero, a las 12:00 horas y el martes, día 21 de febrero, a las 16.30 horas. Las comparsas o carrozas que participen en el desfile tienen que estar con una antelación de 30 minutos antes de la salida, para que la Organización pueda colocarlos en su posición y comenzar con puntualidad, a la altura de la calle San Félix.

Aquellas carrozas que quieran abandonar el recorrido antes de llegar a la Plaza de la Alameda únicamente podrán hacerlo a través del puente de San Lázaro, llegando hasta la Casa del Escudo, se quieren dar la vuelta, y quedándose únicamente en el carril derecho esperando a que el desfile termine para ir a su destino. Es importante que dejen siempre un carril libre para los vehículos de los servicios de emergencia mientras realicen la espera.

Recomendaciones

Se recomienda no realizar paradas con duración prolongada en el tiempo para que no exista mucha distancia entre grupos de los desfiles. Aquellos vehículos a motor que no tengan seguro correspondiente no estarán cubiertos por el seguro del Ayuntamiento para los desfiles. En este caso se recomienda que la citada carroza/comparsa contrate el suyo propio para este tipo de eventos. Aquellos vehículos que fueran modificados para el desfile o que sirvan para tirar de un remolque modificado para el desfile deben llevar un extintor.

Piñata

Podrán participar en la comida de Piñata, (previo pago en el restaurante que se comunicará a través de la web del Ayuntamiento de Verin) únicamente los participantes que se inscriban previamente para el desfile. Los tíckets se recogerán en el restaurante en el que se realizará la comida.

