118 infracciones por incumplir el toque de queda desde el inicio de las Navidades hasta hoy en Ourense

La Policía Local detectó un total de 118 infracciones por incumplir el toque de queda durante las Navidades. Según informó la Policía Local en su balance de infracciones COVID-19 desde la puesta en marcha del Dispositivo Especial de Navidad y de controles perimetrales -desde el 21 de diciembre al 12 de enero-, 25 personas cometieron una infracción por no llevar mascarilla y otras 25 por incumplir la distancia de seguridad. Además, los agentes tramitaron 17 incumplimientos en terrazas, detectaron 3 establecimientos por exceso de aforo, 3 infracciones por consumo en interior de local de hostelería sin guardar distancia y 1 establecimiento que no cumplía con el cierre del horario establecido para la hostelería. Además 8 conductores no respetaban el cierre perimetral, y se cometieron 3 infracciones por no respetar el número máximo de personas en grupo. En total más de 200 infracciones detectadas por los agentes en las últimas semanas en la ciudad de Ourense.