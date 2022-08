As XVIII xornadas 'Mar de por medio' analizarán o fenómeno Xacobeo da man da hispanista John Rutherford e co apoio da Xunta

Organizada pola Academia Xacobea, a cita desenvolverase en Ribadeo o 16, 17 e 18 de setembro

Ademais do británico, participarán como conferenciantes distintas personalidades do ámbito universitario, da comunicación, da cultura, da igrexa ou da administración



Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2022.–

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou hoxe no Pazo de San Roque na presentación das XVII Xornadas Xacobeas Mar por Medio que a Academia Xacobea, en colaboración coa Xunta de Galicia e outras institucións, organiza os días 16, 17 e 18 de setembro en Ribadeo.

O hispanista británico John Rutherford, difusor das linguas e literaturas galega e española e do Camiño de Santiago, participará como conferenciante nestas xornadas. O programa completarase coa intervencións de distintas personalidades do ámbito universitario, da comunicación, da cultura, da Igrexa, da administración e da propia Academia Xacobea, coñecedoras do ámbito.

Ao longo dos tres días que durará a citar levaranse a cabo distintas actividades relacionadas co Camiño de Santiago e o fenómeno xacobeo: conferencias, táboas redondas, unha exposición, así como interpretacións musicais.

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destacou que “tras un parón bastante máis grande do desexable, desde o Goberno galego decidimos apoiar a reedición destas xornadas”. Neste sentido, salientou o labor da Academia “quen desde un primeiro momento toma a dirección desta cita”. Así mesmo, sinalou que nestas xornadas “se fará referencia á poetisa ribadense da que este ano celebramos o seu centenario, Luz Pozo Garza. A importancia da súa figura e da súa persoa estarán presentes”.

Fundadas polo que foi director do Centro de Estudos Galegos na Universidade de Oxford, John Rutherford, estas xornadas vinculan Ribadeo cos máis altos especialistas na visión e no estudo pormenorizado do Xacobeo e da Galicia contemporánea.

