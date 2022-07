A Xunta e o Xacobeo 21-22 traerán a Vigo ao artista número 1 na lista mundial de reproducións en Spotify

O canario Quevedo, líder nas últimas semanas nas listas internacionais xunto ao arxentino Bizarrap, estará o 27 de agosto no Festival de Música Urbana

Os andaluces Ajax y Prok e Califato 3/4, a alicantina Safree e a viguesa Sila Lua completan o cartel que actuará no peirao de Transatlánticos e que xa está á venda

“A oferta musical do Xacobeo en Vigo abarca todos os estilos e esta cita tamén responde ás preferencias dos mozos e mozas viguesas”, sinalou a delegada territorial da Xunta, Marta Fernández–Tapias



Vigo, 25 de xullo de 2022.–

A Xunta de Galicia, a través da programación musical do Xacobeo 21–22, traerá a Vigo o vindeiro mes de agosto ao primeiro artista español que logra ser líder nas listas de reproducións da plataforma Spotify. O canario Quevedo, que situouse nos últimos días no número 1 do Global Top 50, actuará no Festival de Música Urbana que se celebrará no peirao de Transatlánticos.

A sesión musical de Quevedo e o arxentino Bizarrap acadou ata o momento un total de 53 millóns de reproducións en Spotify e máis de 84 millóns en Youtube. Xunto ao granadino, tamén estarán na cita viguesa do 27 de agosto os andaluces Ajax y Prok e Califato 3/4, a alicantina Safree e a viguesa Sila Lua. As entradas xa están á venda na plataforma Ticketmaster e tamén nas tendas de El Corte Inglés cun prezo de 29 euros.

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, destacou a aposta do Goberno galego para incluír nos Concertos do Xacobeo aos grupos máis punteiros do x énero urbano a nivel nacional. “A oferta musical do Xacobeo en Vigo abarca todos os estilos e esta cita tamén responde aos gustos dos mozos e mozas viguesas”, sinalou.

A Xunta de Galicia, no marco da celebración do Xacobeo 21–22, programou este ano máis de 70 concertos incluídos no programa concertosdoxacobeo . gal ; un encontro real coa música, a creatividade e a interacción.

Ademais do Festival de Música Urbana, a Xunta xa programou outras actuacións na cidade. Así, o trío británico Muse estará o 8 de setembro no Estadio de Balaídos para ofrecer unha das tres datas que ten reservadas en España.

Co patrocinio do Xacobeo tamén estarán en Vigo C. Tangana (23 de agosto no Porto de Vigo) e xa estivo Rufus Wainwright (2 de xullo en Afundación). Ademais, están en marcha outros dous ciclos (Xacobeo Vigo e Xacobeo Importa) e un festival (Latitudes) para conformar unha oferta que chegará ata os vinte concertos na cidade.

No que respecta á area metropolitana, o Xacobeo 21–22 leva actuacións a Mos (Morat e Tanxugueiras), O Porriño (Taburete), Redondela (M–Clan), Tui (Xoel López), A Guarda (Beret), Soutomaior (Dani Fernández), Cangas (Roi Casal), Baiona (Andrés Suárez) e Oia (Tanxugueiras).

Xacobeo Importa:



17 de xuño: Pat Metheny ? Auditorio Mar de Vigo

26 de xuño: Marisa Monte ? Afundación

7 de xullo: Agnes Obel ? Afundación

10 de xullo: Leon Bridges ? Auditorio Mar de Vigo

Rufus Wainwright

:

2 de xullo (Afundación)

Ciclo Xacobeo Vigo

(Auditorio Mar de Vigo):



6 de xullo: Fat Freddy’s Drop

17 de xullo: Steve Vai

22 de xullo: Yann Tiersen

9 de agosto: Texas

26 de agosto: Cimafunk

Festival Latitudes

:

(Porto de Vigo)

19 de agosto: Two Door Cinema Club, Mando Diao, Bala e Zalomon Grass

20 de agosto: Iggy Pop, The Vaccines, Aphonic, Furious Monkey House

C. Tangana:

23 de agosto (Porto de Vigo)

Festival Música Urbana:

27 de agosto (Porto de Vigo)

Ayax y Prok

Quevedo

Califato

Sila Lúa

Safree

Muse

: 8 de setembro en Balaídos

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando