A Xunta valora o traballo dos axentes ambientais no seguimento e avaliación de danos por lobo

Belén do Campo incide na importancia de valorar in situ os feitos como inicio do procedemento para a posible concesión de axudas polos prexuízos sufridos

A directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, puxo hoxe en valor o traballo dos axentes ambientais no seguimento e avaliación de danos por lobo para acadar o obxectivo de compatibilizar unha poboación estable desta especie e a viabilidade económica das explotacións agropecuarias.

Durante a súa intervención nas xornadas técnicas sobre a inspección de danos de lobo á gandería, nas que participará Luis Llaneza, técnico experto que colaborou coa Xunta na actualización do último censo desta especie na Comunidade, Do Campo incidiu na importancia da labor investigadora que desenvolven os axentes ambientais ao valorar in situ os feitos como inicio do procedemento para a posible concesión de axudas polos prexuízos sufridos.

Nesa liña, as xornadas, que teñen lugar hoxe e mañá na EGAP e na que participan máis dun cento de axentes ambientais e persoal técnico da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ten como obxectivo actualizar a formación xa impartida en anteriores ocasións sobre a comprobación dos danos ocasionados.

Ademais, tamén se pretende facilitar un intercambio de experiencias e problemas detectados de cara a optimizar o desenvolvemento destas tarefas de campo e as posteriores comisións de valoración, que, segundo lembrou a directora xeral, son as encargadas de avaliar os danos comunicados e as solicitudes de compensación.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando