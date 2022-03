A Xunta valora o Plan director 2123 como ferramenta prioritaria que está a guiar a recuperación do turismo

A directora de Turismo de Galicia compareceu diante da Comisión 6ª do Parlamento para dar conta do avance na folla de ruta do Plan Director 2021–2023 Galicia Destino Seguro.

Os plans de rescate así como outras medidas de carácter transversal e multisectorial postas en marcha o ano pasado permitiron a supervivencia do turismo galego que agora avanza no camiño da excelencia, a dixitalización e a sostibilidade.





