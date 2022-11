A Xunta valora o compromiso dos distribuidores de electrodomésticos co tratamento eficiente dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos

Sagrario Pérez salienta a súa relevancia á hora de incentivar a reciclaxe, non só no que atinxe á recollida de residuos, senón tamén na tarefa de sensibilizar á poboación na necesidade de avanzar cara a unha economía circular

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2022

A Xunta de Galicia puxo en valor o compromiso da Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos (ADEN) co tratamento eficiente dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE), tal e como lle trasladou a directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez, aos representantes da entidade cos que se reuniu esta mañá.

Sagrario Pérez salientou a relevancia que ten esta asociación no traballo de incentivar a reciclaxe, non só no que atinxe á recollida de residuos, senón tamén na tarefa de sensibilizar á poboación na necesidade de avanzar cara a unha economía circular.

logo de incidir en que esta entidade foi pioneira en adherirse ao Sistema Colectivo de Responsabilidade Ampliada do Produtor (SCRAP),

a directora xeral fixo fincapé na iniciativa da entidade de conceder os Selos de Calidade Medioambiental ADEN, unha distinción que persegue premiar a aquelas empresas asociadas, e, polo tanto, a pequenos comercios, que teñan acreditado o seu labor no tratamento destes refugallos. Este recoñecemento contribuirá, segundo Sagrario Pérez, a promover que o comercio se compromete aínda máis cos obxectivos de desenvolvemento sostible establecidos no marco da Axenda 2030.

ADEN creouse no ano 2006 baixo a denominación Asociación de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos do Noroeste, pero modificou os seus estatutos en marzo de 2010 para ampliar o seu ámbito de actuación e converterse nunha asociación nacional. Conta na actualidade con máis de 750 empresas asociadas distribuídas en 7 comunidades autónomas con máis de 2.400 empregados.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando