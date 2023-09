A Xunta e Urovesa estudan fórmulas de colaboración para atender a demanda de persoal cualificado para o deseño e fabricación de vehículos especiais

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, visitou hoxe en Valga a área produtiva de Urovesa

Trátase dunha empresa familiar, un tipo de compañía que representa o 92 % das existentes na Comunidade e máis do 86 % do emprego privado galego

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, acompañada do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou hoxe en Valga a área produtiva de Urovesa, co gallo de “escoitar as súas demandas en materia de emprego e formación” e buscar solucións á súa necesidade de persoal cualificado para o deseño e fabricación de vehículos especiais. Nese senso, a conselleira destacou que empresas coma esta son as que “xeran riqueza en Galicia”, e de aí o compromiso da Xunta por atender as súas “necesidades e intentar poñer as menores trabas burocráticas posibles”.

Fundada en 1981, cómpre destacar que Urovesa encárgase de deseñar vehículos polivalentes de altas prestacións e última tecnoloxía, con clientes en máis de 30 países e cunha capacidade produtiva que chega aos 5.000 vehículos ao ano. En Valga é onde se sitúa a súa área produtiva desde 2014, máis aló da súa sede en Santiago de Compostela, sendo actualmente unha empresa referente no deseño, fabricación e postvenda de vehículos todoterreo e especiais para o uso militar e industrial, así como para a loita contra os incendios forestais ou a recollida de residuos urbanos.

Na visita, a conselleira agradeceu poder coñecer “o traballo e actividades de Urovesa”. Trátase dunha empresa familiar, con tres fillos do fundador actualmente na compañía, que conta con máis de 300 persoas traballadoras na actualidade. A nivel galego, cabe resaltar que as empresas familiares representan o 92 % do tecido empresarial e máis do 86 % do emprego privado da Comunidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando