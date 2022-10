A Xunta e a Universidade de Santiago impulsan a colaboración no eido da medicina legal e forense a través do instituto ‘Luís Concheiro’

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o reitor da USC, Antonio López, ratificaron o acordo que establece as liñas conxuntas de acción neste eido



O Goberno galego cofinancia con 200.000 euros o funcionamento do centro universitario como apoio ao Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) na realización de probas de toxicoloxía e xenética



A cooperación esténdense ao desenvolvemento de actividades docentes e ao apoio ás facultades para proporcionarlles aos estudantes experiencia no ámbito de actuación de ambos institutos

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2022

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ratificaron hoxe o convenio de colaboración no eido da medicina legal e forense nun encontro ao que tamén asistiu o director xeral de Xustiza, José Tronchoni. Ao abeiro desta liña de cooperación, o Goberno galego cofinancia con 200.000 euros o funcionamento do Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro, dependente da universidade e que lle está a prestar apoio ao Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Deste xeito, o Instituto Luís Concheiro realiza as probas de toxicoloxía e xenética forenses que precisen os médicos forenses do Imelga ou os xuíces ou fiscais, así como as solicitadas polos corpos e forzas de seguridade que sexan acordadas pola autoridade xudicial.

Segundo recolle o acordo, trátase de probas de investigación de paternidade e de investigación xenética derivadas de expedientes acollidos ao beneficio de xustiza gratuíta, así como as acordadas pola autoridade xudicial ou a instancia do Ministerio Fiscal. Os servizos de Toxicoloxía e Xenética forenses realizan tamén as análises biolóxicas, clínicas, toxicolóxicas ou criminalísticas que soliciten as autoridades xudiciais ou médicos forenses do Imelga, ademais das análises de alcoholemia solicitadas por esas autoridades e funcionarios ou polas unidades de policía xudicial en procesos penais.

Neste marco de colaboración, en 2021 realizáronse 958 probas de toxicoloxía, que supuxeron 1.797 análises, e 113 probas xenéticas nun total de 488 mostras para o xenotipado de diversos marcadores xenéticos.

Outra das liñas de cooperación entre a Xunta e a universidade compostelá céntrase no desenvolvemento de actividades docentes en mestrado e doutoramento, así como de xeito xeral coas facultades de Medicina, Odontoloxía e Dereito, para proporcionarlles aos estudantes experiencia no ámbito de actuación de ambos os dous institutos. A maiores, realízanse accións formativas para especialistas en medicina legal e forense en colaboración e coordinación co Imelga.

O convenio establece tamén o compromiso de estimular e dar apoio á colaboración e coordinación entre o Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro e o Instituto de Medicina Legal de Galicia en materia de investigación e a promover este eido en todos os programas de I+D+i.

As accións conxuntas que veñen desenvolvendo ambos os institutos enmárcanse na filosofía de optimización dos recursos públicos coa que foi creado o Imelga, en 2005. Así, o instituto foi dotado dos servizos de Patoloxía e Clínica, e non do de Laboratorio, coa previsión de establecer instrumentos de colaboración co Instituto Luís Concheiro para a utilización dos seus servizos, e en particular para a investigación medicolegal.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando