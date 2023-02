A Xunta e a Universidade de Santiago colaboran nun proxecto para a recuperación dunha planta ameazada en Corrubedo

Tras verificar a súa ausencia no Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, levouse a cabo un proceso de repoboación da especie Iberodes littoralis nun dos seus hábitats naturais

A Xunta e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) colaboran nun proxecto que ten como fin a repoboación da especie ameazada Iberodes Littoralis no Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, unha zona na que historicamente estivo presente.

O último rexistro que se tiña da planta neste espazo natural databa do ano 2007, cando foran localizados pouco máis de 120 individuos. Por esta razón, o primeiro paso do proceso levouse a cabo o ano pasado e consistiu nunha inspección intensiva ao longo de todo o sistema dunar para confirmar que aínda quedaban exemplares na zona.

Nun primeiro momento, aínda que a prospección tivo lugar no seu período de floración ?abril e maio?, non se atopou ningunha mostra da planta. Así, ante a ausencia de Iberodes Littoralis ?recollida no Catálogo galego de especies ameazadas como Omphalodes littoralis subsp. Gallaecica? nun hábitat propicio para o seu desenvolvemento, procedeuse á recollida de sementes da especie en Porto do Son ?que é onde se atopa a poboación desta planta máis próxima ao Parque Natural? para poder iniciar a súa restauración en Corrubedo.

Deste xeito, durante o mes de maio do ano pasado recolléronse unhas 2000 sementes procedentes da praia de Basoñas. Unha vez foron analizadas e tratadas, almacenáronse no Banco de Xermoplasma da USC ata o momento de reintrodución.

Para comezar a repoboación, dividiuse a zona nun total de 20 parcelas de 3 metros cadrados. Seleccionáronse as áreas mellor estruturadas, con máis recursos para a especie e con maior idoneidade de hábitat, segundo determinaron os estudos previos. Por último, iniciouse a fase de reinserción da planta. A totalidade das sementes foron plantadas polo equipo da USC encargado do proxecto entre o 7 e o 14 de outubro, co apoio sobre o terreo de persoal da Consellería asignado ao Parque Natural.

Despois, o labor baseouse en visitas das parcelas sementadas para comprobar o índice de xerminación. A análise determinou que, en todas elas, oscilaba entre o 27,03% e o 30,19% con independencia da zona da que foran extraídas ou do tamaño das sementes.

Esta acción, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) con máis de 17.000 euros, reflicte o compromiso da Xunta de Galicia co mantemento, respecto e preservación do patrimonio natural. Grazas a ela, búscase asegurar a preservación desta especie vexetal incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas a través da súa recuperación nunha das zonas da Comunidade na que historicamente estivo presente.

A tal e fin e para comprobar que o sistema empregado funciona, nos vindeiros meses está previsto facer un seguimento das zonas do Parque Natural de Corrubedo nas que levou a cabo o proceso de reintrodución da especie para verificar sobre o terreo a evolución dos individuos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando