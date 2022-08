A Xunta ultima os traballos para evitar os arrastres das cinzas nas áreas límites do rego de Castelo e nas do Rego das Lobeiras, en Ribeira, afectadas polo lume no Barbanza

Actúase ao longo de 2.600 metros, nas áreas límites de ambos os dous regos

A Xunta deseñou barreiras de contención aproveitando a propia madeira que se atopa nas ribeiras e está a utilizar a técnica coñecida como “mulching”, mediante a aplicación de palla sobre as áreas afectadas e con maior risco de erosión

A intervención é froito das inspeccións realizadas a pasada semana polos técnicos da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, en coordinación cos da Consellería do Medio Rural, a través do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán

A Xunta está a ultimar os traballos nas áreas afectadas polo lume na contorna do Barbanza, co obxectivo de evitar os arrastres das cinzas nas áreas límites do rego de Castelo e nas do rego das Lobeiras, ao seu paso polo municipio de Ribeira.

Os equipos de Conservación Fluvial de Augas de Galicia, dependentes da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, están a desenvolver estes días os traballos, iniciados a pasada semana, ao longo de aproximadamente 2.600 metros, nas áreas límites destes regos, ambas as dúas no termo municipal de Ribeira.

Para evitar estes posibles arrastres, a Xunta deseñou unhas barreiras de contención aproveitando a propia madeira que se atopa nas ribeiras afectadas, e está a aplicar a técnica coñecida como “mulching”, mediante a disposición de palla sobre as áreas afectadas e con maior risco de erosión.

Deste xeito, actúase nestas contornas de especial sensibilidade pola proximidade dos leitos fluviais a zonas poboadas e por contar cunhas características singulares que poden favorecer os arrastres das cinzas.

Estes traballos son froito das inspeccións de campo realizadas polos técnicos de Augas de Galicia, en coordinación cos técnicos da Consellería do Medio Rural, a través do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán.

Estas inspeccións nas áreas afectadas permitiron determinar os puntos máis afectados polos incendios, co obxectivo de iniciar os traballos precisos coa maior celeridade posible.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando