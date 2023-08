A Xunta ultima o pasteiro de Quireza en Cerdedo-Cotobade que suporá actuar en 32 hectáreas

O conselleiro do Medio Rural visitou as actuacións, integradas no Plan de pastos que prevé poñer en valor máis de 4.400 hectáreas cun investimento de 9,5 millóns de euros

No percorrido tamén supervisou as obras de mellora de infraestruturas financiadas pola Consellería do Medio Rural neste concello pontevedrés

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, e a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, supervisou o avance do pasteiro de Quireza, situado no concello pontevedrés de Cerdedo–Cotobade e enmarcado na cuarta fase do Plan de pastos 2022–2023. No percorrido tamén estivo presente o alcalde da localidade, Jorge Cubela.

O pasteiro atópase no monte veciñal homónimo, no que se están a realizar labores de posta a punto nunha superficie de 32 hectáreas. Nos próximos meses prevese executar os traballos de abonado e sementeira, que finalizarán o proxecto. Cómpre sinalar que, coas catro fases completadas, co devandito Plan de pastos actuarase nunha superficie aproximada de 4.416 hectáreas. O investimento total previsto para o conxunto do Plan sitúase en 9,5 millóns de euros.

Na súa visita, tamén comprobaron as obras de mellora de infraestruturas financiadas pola Consellería do Medio Rural no concello pontevedrés de Cerdedo–Cotobade. Estes procedementos están centrados na mellora das vías de titularidade municipal en varios emprazamentos deste municipio.

Así, estanse a levar a cabo traballos como a pavimentación de varios tramos na contorna da Capela de Nosa Señora de Loreto, a mellora da recollida de pluviais coa instalación de canais de PVC e a optimización da accesibilidade en tramos de acceso ás vivendas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando