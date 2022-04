A Xunta traslada o seu apoio ao complexo hoteleiro La Cabaña de Palas de Rei para que poida recuperar toda a súa actividade canto antes

O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, trasladou hoxe, no concello lucense de Palas de Rei, todo o apoio da Xunta aos responsables e traballadores do complexo hoteleiro La Cabaña, que resultou afectado polo incendio declarado a pasada semana, para que poidan recuperar canto antes toda a súa actividade.

Nunha xuntanza, na que estivo acompañado pola directora de Turismo de Galicia, Nava Castro,

e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias,

o vicepresidente segundo explicou que, neste momento, estase na fase de facer balance dos danos para cuantificar perdas e, a partir de aí, avaliar o xeito de poder seguir ofrecendo algún tipo de servizo.

O complexo conta con seis empregados e ofrecía servizos de bar, restaurante –con capacidade para máis de 200 persoas– e aloxamento con 64 prazas.

Segundo avanzou Conde, aínda que agora teñen que tomar parte as aseguradoras, a Xunta de Galicia ponse á súa disposición para ofrecer o asesoramento que precisen. Tamén comprometeu os apoios necesarios para a empresa– mentres non se executen as pólizas de seguro– a través dos préstamos estratéxicos para pemes, cunha bonificación da taxa de interese.

O vicepresidente económico recoñeceu que un suceso así, do que afortunadamente non hai que lamentar danos persoais, vén complicar aínda máis a difícil situación pola que está pasando o tecido empresarial, e especialmente o hostaleiro, derivado tanto das consecuencias da pandemia como pola crise enerxética e de subministracións. Por iso, expresou o seu desexo de que La Cabaña poida retomar canto antes a súa actividade e minimizar así o máximo posible as perdas.

Durante este encontro en Palas de Rei, Conde aproveitou tamén para agradecer, en nome da Xunta de Galicia, a rápida actuación dos equipos de extinción, corpos e forzas de seguridade e a coordinación coa que actuaron todas as administracións implicadas.





