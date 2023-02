A Xunta traslada á plataforma de produtores de agricultura ecolóxica as melloras previstas para consolidar este xeito de produción no próximo período da PAC

O conselleiro do Medio Rural explicoulles a representantes da plataforma que case se triplicará o presuposto de 2022 para agricultura ecolóxica, acadando os 9 millóns anuais xa neste exercicio e ata os 45 millóns no vindeiro período da PAC

A maiores, está previsto incrementar as primas por hectárea nunha media do 25 % (e de ata o 29 % na conversión a gandaría ecolóxica), unha medida que cobre no período 2023 a 2027 a cantidade que algúns produtores deixaron de percibir no ano 2022

Así mesmo, aplicarase a degresividade, para dar prioridade ás pequenas e medianas explotacións.

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, reuniuse hoxe con representantes da plataforma de produtores de agricultura ecolóxica, aos que lles explicou as melloras previstas de cara a consolidar este xeito de produción no próximo período da Política Agraria Común (PAC). Así, o titular de Medio Rural apuntou que case se triplicará o orzamento de 2022 para as axudas de agricultura ecolóxica, con 9 millóns de euros anuais para un total de 45 millóns no total do próximo período de cinco anos.

Segundo lles detallou José González, a convocatoria deste ano contará cun compromiso de permanencia e tamén de financiamento de cinco anos. Suporá un incremento de presuposto de máis do 130 % sobre o orzamento previsto inicialmente para esta anualidade e un aumento do 183 % en relación co destinado no 2022. Ao tempo, o conselleiro lembrou que a partida de Extensificación das explotacións gandeiras dentro das achegas agroambientais subirá ata os 13,65 millóns anuais, para acadar un total de 68,25 millóns deica 2027.

A maiores, comunicoulles que está previsto incrementar as primas por hectárea nunha media do 25 % (e de ata o 29 % na conversión a gandaría ecolóxica), unha medida que cobre –tal e como resaltou– no período 2023–2027 a cantidade que algúns produtores deixaron de percibir no pasado ano 2022. Ademais, aplicarase a degresividade, para dar prioridade ás pequenas e medianas explotacións.

Así mesmo, o conselleiro apuntou que coa finalidade de que ninguén quede sen subvención, fíxoselle unha consulta ao Ministerio de Agricultura e á Comisión Europea co fin de propoñer o prorrateo na convocatoria de axudas de agricultura ecolóxica, como medida extraordinaria para chegar a todos no caso de que as solicitudes de axuda superasen os fondos consignados. De non ser posible esa medida, concluíu, promoverase a priorización das axudas de acordo a criterios de selección ambientais–





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando