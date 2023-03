A Xunta traslada ao Goberno central a posta en marcha en Galicia de medidas de dixitalización da xustiza financiadas con fondos europeos

O director xeral de Xustiza, José Tronchoni, participou hoxe nun acto previo á conferencia sectorial de mañá entre o Ministerio de Xustiza e as comunidades para presentar as iniciativas

Informou de que o Goberno galego está a implantar 1.724 postos de traballo deslocalizados con escritorios virtuais, ademais de reforzar a protección en ciberseguridade e avanzar na dixitalización das salas de vistas dos xulgados galegos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE SI–LK

Palma de Mallorca, 2 de marzo de 2023

O director xeral de Xustiza, José Tronchoni participou hoxe en Palma de Mallorca nun acto previo á conferencia sectorial de mañá entre os Ministerio de Xustiza e as comunidades autónomas. No acto de hoxe as autonomías trasladaron as medidas de dixitalización no ámbito da administración de xustiza ao abeiro do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia dos fondos europeos Next Generation.

Así, a Xunta xa comezou a implantar medidas do coñecido Proxecto Cero financiado con estes fondos e destinado a investimentos en melloras da infraestrutura tecnolóxica e en proxectos de ciberseguridade. As actuacións enmárcanse tamén na estratexia estatal consensuada entre o Ministerio de Xustiza e as comunidades do Plan Xustiza 2030.

Nesta liña, José Tronchoni explicou que no marco deste Proxecto Cero dotouse do equipamento necesario para a instalación de 1.724 postos de traballo deslocalizados, dos que medio milleiro corresponden á Cidade da Xustiza de Vigo. Trátase de postos de traballo dixitais seguros e fiables que permiten aos usuarios o acceso seguro ás aplicacións que precisan no seu día a día desde calquera lugar e dispositivo. Do mesmo xeito, adquiríronse licenzas para a implantación dun sistema de escritorio virtual ou VDI nestes 1.724 postos de empregados públicos ao servizo da Administración de Xustiza, que xa están a funcionar nuns 1.500. Estas dúas medidas supuxeron unha achega de case 2M?.

Cómpre lembrar que Galicia ten asignados máis de 5M? para levar a cabo ata 2025 iniciativas relacionadas co Proxecto Cero destinado a mellorar a interoperabilidade dos elementos dixitais comúns e ao Proxecto 4 relacionado coa ciberseguridade.

O director xeral de Xustiza engadiu que, en materia de ciberseguridade, en todos os postos de traballo se sumaron ao antivirus convencional outras dúas solucións complementarias –Cytomic EDR e Microclaudia– que aportan unha protección avanzada ante ataques externos. Ademais, estase a impartir formación específica sobre seguridade a letrados e funcionarios da Administración de Xustiza, xuíces e maxistrados, fiscais e persoal do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Por outra banda, a necesidade de equipar as salas xudiciais galegas é unha prioridades da Xunta e neste 2023 completarase a renovación das salas de vista en todos os órganos xudiciais da comunidade en liña co modelo de sala de vistas dixitais que facilita a intervención telemática e o uso do expediente xudicial electrónico. O obxectivo é que que o 70% das salas estean dixitalizadas e acollan un 30% de procedementos dixitais. En Galicia xa son dixitais 153 das 201 salas de vista, é dicir, o 76%.

A Xunta tamén dotou as salas de declaración dos medios técnicos e sistemas de información necesarios para celebrar actos procesuais presenciais ou remotos que se incorporen como documentos dixitais válidos ao expediente xudicial electrónico. Entre as innovacións aplicadas inclúese a modernización do sistema de información eFidelius co que se gravan os actos procesuais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando