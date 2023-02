A Xunta traslada ao Concello de Ferrol a vontade de pechar a colaboración para o saneamento do rural o antes posible pero advirte que para iso é imprescindible que subsane as numerosas deficiencias detectadas nos proxectos

Augas de Galicia lémbralle ao Executivo local a necesidade de ter os proxectos de saneamento do rural corrixidos e pechados, e ínstaoo a recabar os informes sectoriais para avanzar no convenio correspondente

Na reunión de hoxe informouse ao Concello das deficiencias que deben ser rectificadas, relativas ao cumprimento da normativa hidráulica e ambiental, tendo en conta que as intervencións están parcialmente localizadas en Rede Natura 2000

O Concello de Ferrol, como responsable das competencias de saneamento, ten pendente aínda de estender os servizos de tratamento das augas residuais ao rural do municipio, algo no que a Xunta se comprometeu a colaborar desde hai moitos anos, incrementando ata o 70% o seu compromiso inicial de financiamento

A Xunta está disposta a executar as obras e financialas maioritariamente, pero é preciso que o Concello faga o esforzo que lle corresponde de achegar os proxectos técnicos axeitados, modificándoos no necesario, ademais dos informes sectoriais e a parte de financiamento que lle corresponde

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2023

A Xunta, a través de Augas de Galicia, trasladou hoxe a vontade de pechar a colaboración co Concello de Ferrol para o saneamento do rural o antes posible pero advirte que para iso é imprescindible que a administración local subsane as numerosas deficiencias detectadas nos proxectos presentados.



A directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, xunto co xerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, reuniuse hoxe co alcalde de Ferrol, Ángel Mato, e representantes municipais.

No encontro, a directora de Augas de Galicia trasladoulle de primeira man ao Concello as deficiencias detectadas nos proxectos que presentou para o saneamento do rural, que deben ser rectificadas á maior brevidade, relativas ao cumprimento da normativa hidráulica e ambiental, tendo en conta que as intervencións están parcialmente localizadas en Rede Natura 2000, e que debe ser emendado.

Augas de Galicia, unha vez supervisados os proxectos, xa deu resposta ao Concello o pasado 8 de febreiro das numerosas deficiencias que debía corrixir nos documentos presentados, recomendándolle ao Concello a corrección, primeiro, dos proxectos antes de iniciar as tramitacións correspondentes, para facilitar e axilizar eses trámites.

Cómpre lembrar que o Concello de Ferrol, como responsable das competencias de saneamento, ten pendente aínda de estender os servizos de tratamento das augas residuais ao rural do municipio, algo no que a Xunta se comprometeu a colaborar desde hai moitos anos, incrementando ata o 70% o seu compromiso inicial de financiamento, que era achegar o 30%.

Así, segundo destacou Teresa Gutiérrez, neste ano 2023 a Xunta incrementou a partida económica para a colaboración co Concello, comprometendo un gasto plurianual de 8,4 millóns de euros no saneamento rural de Ferrol.

Lembrou que o rural de Ferrol leva moitos anos agardando a que se cumpra o compromiso de dotalo de saneamento e que a Xunta está disposta a executar as obras e financialas maioritariamente, pero é preciso que o Concello faga o esforzo que lle corresponde de achegar os proxectos técnicos axeitados, modificándoos en todo aquelo que é necesario, ademais de recabar os informes sectoriais, e achegar a parte de financiamento que lle corresponde.

Por outra banda, na reunión de hoxe tamén se abordaron os recentes problemas de desbordamento do río dos Corrais. A este respecto, Augas de Galicia informou ao Concello de que se está actuando prioritariamente nas áreas catalogadas como de risco potencial significativo de inundacións.

En todo caso, a directora de Augas de Galicia comprometeuse a analizar a situación e solicitoulle ao Concello a remisión de toda a documentación da que dispón para avaliar se se debe incluír como zona potencial de risco de inundacións na seguinte revisión cíclica da planificación, tendo en conta que o Concello non puxo de manifesto con anterioridade este problema nin presentou documentación ao respecto.





