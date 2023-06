A Xunta traslada ao Comité Nacional da Unesco a súa satisfacción polo recoñecemento de Cabo Ortegal como segundo Xeoparque Mundial de Galicia

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2023

A Xunta trasladou hoxe a súa satisfacción pola recente designación do Xeoparque Mundial Cabo Ortegal, que se converteu a finais do pasado mes de maio no segundo espazo natural de Galicia en ser recoñecido baixo esta figura de protección internacional.

Así o fixo constar a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, durante a súa intervención telemática esta mañá ante o Comité Nacional Español de Xeoparques, órgano de carácter consultivo no que participa a Comisión Nacional Española de Coordinación coa Unesco, representantes do Goberno central e das comunidades autónomas con xeoparques nos seus territorios e outras persoas expertas.

Tras poñer en valor a riqueza xeolóxica da zona de Ortegal, localizada ao norte da provincia coruñesa

e que

ofrece algunha das testemuñas máis completas de Europa da colisión que orixinou hai uns 350 millóns de anos o supercontinente Pangea, Belén do Campo salientou a calidade da candidatura galega, que “destacou desde o principio” do proceso de selección pola súa solidez e, por este motivo, contou co apoio expreso da Xunta ante os distintos órganos nacionais que valoraron as propostas españolas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando