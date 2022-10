A Xunta traslada o apoio ás propostas de CCOO para reforzar os servizos de tren de proximidade e advirte que non apoiará nunca a supresión de servizos

Vázquez Mourelle salienta que a Xunta volverá dirixirse á Delegación do Goberno en Galicia para abordar as solicitudes de reforzo dos servizos de curta distancia e a coordinación coas expedicións de autobús para acadar a intermodalidade



A Xunta e a sección ferroviaria de CCOO apostan por obter un maior rendemento social dos recursos e infraestruturas xa existentes: “rodemos co que temos”



A conselleira advirte de que anteproxecto de Lei de Mobilidade do Ministerio de Transportes aposta por suprimir os servizos ferroviarios de media distancia nos territorios pouco poboados e substituílos por liñas de autobús autonómico



A Xunta trasladou hoxe o seu apoio ás propostas da sección ferroviaria de CCOO para reforzar os servizos de tren de proximidade e advirte que non apoiará nunca a supresión de servizos.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, xunto co director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, abordou hoxe con representantes do sector ferroviario de CCOO a situación do ferrocarril na comunidade, no marco da interlocución permanente que se vén mantendo.

Vázquez Mourelle salientou que a Xunta volverá dirixirse á Delegación do Goberno en Galicia coa esperanza de atopar desta vez unha maior dispoñibilidade a escoitar as propostas sobre os servizos de proximidade.

A ese respecto, a Xunta e a sección ferroviaria do sindicato apostaron tamén por obter un maior rendemento social dos recursos e infraestruturas ferroviarias existentes: “rodemos co que temos”, reclamaron.

Manifestou que a Xunta está rotundamente a favor de que se repoñan e se reforcen os servizos ferroviarios de curta distancia na comunidade e de que se combinen e complementen axeitadamente coas expedicións de autobús, no camiño da intermodalidade, pero advertiu de que non aceptará ningunha supresión de servizos.

Sen embargo, recordou que o Ministerio de Transportes presentou hai uns meses un anteproxecto de Lei de Mobilidade que aposta por suprimir a meirande parte dos servizos ferroviarios de media distancia nos territorios pouco poboados, como o interior de Galicia, e substituír eses trens por servizos de autobús autonómicos.

Reiterou que se o modelo de transporte de cercanías que ten o Goberno de España consiste en suprimir servizos de tren e substituílos por autobús, a Xunta non pode aceptalo en modo algún.

Subliñou que Galicia ten un servizo de transporte por autobús renovado, completo e competitivo, que funciona grazas a unha achega de recursos públicos de 90 M?, consignados nos Orzamentos da Xunta para 2023.

Neste sentido, concretou que o mapa de autobuses quere ofrecer unha oferta de servizos de transportes máis completa que se combine co ferrocarril, non que o substitúa.

Lamentou que os Orzamentos Xerais do Estado para 2023 non recollan recursos para implantar un reforzo dos servizos ferroviarios en Galicia, onde continúa sen repoñerse a totalidade dos servizos ferroviarios anulados por mor da pandemia.

Actualmente funciona só o 85% dos servizos entre Ourense–Santiago e A Coruña e o 90% dos trens do Eixo Atlántico, sendo máis preocupante a situación na liña Ferrol–A Coruña, en Vigo–Ponferrada ou en Ourense–Carballiño.

Dadas estas circunstancias, reiterou a necesidade de recuperar, manter e reforzar servizos, pero instou ao Goberno central a acometer as actuacións e investimentos para garantir a competitividade da rede ferroviaria: modernizando a liña Ferrol–A Coruña; reparando a liña do Miño; e desenvolvendo a liña Vigo–Porto, comezando pola Saída Sur de Vigo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando