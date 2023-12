A Xunta traslada aos traballadores de Alcoa o seu compromiso coa actividade industrial e o emprego

O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e a conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, reuníronse con representantes do Comité de empresa da factoría lucense

A Administración autonómica participará a petición dos traballadores nun comité técnico no que se abordará a situación dos parques eólicos vinculados á subministración enerxética a esta industria

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e a conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, mantiveron hoxe un encontro co comité de empresa de Alcoa, ao que trasladaron o máximo compromiso do Goberno galego coa actividade industrial e o emprego na factoría da Mariña.

Un dos temas abordados na reunión, celebrada a petición dos representantes dos traballadores, foi a recente caducidade por parte do Goberno central dos permisos de acceso e conexión de cinco parques eólicos vinculados á subministración enerxética a Alcoa. Ademais de lembrar que desde a Administración autonómica se enviaron todos os informes en prazo, sinalouse que na normativa que hoxe se publica no Boletín Oficial do Estado (BOE) non se recolle ningunha solución específica para estes parques, sen prevalecer os que teñen acordos coas industrias, neste caso con Alcoa.

Tal e como informou en declaracións aos medios a conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, o comité de empresa solicitou a creación dun comité técnico para poder tratar polo miúdo as dificultades que se están dando en relación con estes expedientes. Deste comité formarían parte tanto o Goberno central, a través do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, como a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Industria e Innovación e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Á espera de que os traballadores comuniquen esta petición ao Goberno central, o propio presidente Alfonso Rueda trasladoulles a disposición da Xunta a participar neste comité.

Segundo sinalou Lorenzana, na xuntanza celebrada hoxe tamén se avaliou a situación da balsa de lodos vermellos, e neste sentido desde o Goberno galego garantiuse que terá unha tramitación ambiental idónea e coa máxima prioridade e axilidade.

A conselleira de Economía, Industria e Innovación apuntou así mesmo que, en relación coa suspensión temporal da actividade comunicada pola empresa, a Xunta continuará requirindo a Alcoa para que concrete que cuestións solicita a cada Administración para apoiar a fábrica. Unha cuestión na que se seguirá insistindo na reunión da mesa de seguimento que a secretaria de Estado de Industria convocou para o mes de xaneiro.

De xeito paralelo, Lorenzana subliñou que a asesoría xurídica da Xunta vai continuar prestando apoio, como xa se fixo co ERE, para analizar un eventual incumprimento do acordo asinado da empresa co comité. Desde a Administración autonómica vaise seguir solicitando así mesmo a Alcoa que concrete os termos desa paralización e cando se vai continuar cos investimentos previstos no acordo.





