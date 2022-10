A Xunta tramitará unha lei para axilizar e dotar de seguridade xurídica os procesos de estabilización galegos

O vicepresidente primeiro subliña que facilitará convocar todos os procesos ao abeiro da Lei 20/2021 “ante de que finalice este ano”



Permitirá salvar eivas e imprecisións da lei estatal que busca reducir a temporalidade no emprego público



O Goberno galego xa aprobou en maio a OPE da Administración Pública que inclúe máis de 10.300 prazas de estabilización



Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2022.–

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, anunciou hoxe tras a rolda de prensa do Consello que a Xunta tramitará unha lei para axilizar e dotar de seguridade xurídica os procesos de estabilización que se desenvolverán ao abeiro da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público. “O texto foi negociado cos sindicatos nestas últimas semanas e agora remitirase ao Parlamento para que sexa tramitada e poder convocar todos os procesos ao abeiro da Lei 20/2021 antes de que finalice este ano”, avanzou Conde.

Segundo resaltou o vicepresidente primeiro, o obxectivo é “axilizar e facilitar o desenvolvemento dos procesos de estabilización”. Neste sentido, lembrou que ao abeiro da Lei 2020/21, a Xunta aprobou en maio a OPE da Administración Pública que inclúe “máis de 10.300 prazas para a estabilización”. Delas, segundo precisou, máis de 8.000 se adxudicarán por sistema de concurso de méritos e outras 1.600 por concurso–oposición.

O proxecto de lei, hoxe aprobado polo Consello da Xunta, permitirá ademáis salvar todas as eivas e imprecisións que contén a Lei 20/2021 e convocar antes do 31 de decembro de 2022 todos os procesos de estabilización que se desenvolverán no marco desta lei. O proxecto contou co voto a favor de CC.OO., UXT e CSIF na Comisión de Persoal.

A Lei 20/2021, de medidas urxentes, distingue dous tipos de procesos: un de estabilización mediante o sistema de concurso de méritos, no cal se valorarán exclusivamente os méritos, e outro a través do sistema de concurso–oposición, que comporta a realización de exames. O primeiro dos procesos empregarase para ofertar todas as prazas que estivesen ocupadas de forma temporal e de xeito ininterrompido con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016, mentres que o segundo será de aplicación ás prazas ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos os tres anos anteriores ao 31 de decembro do ano 2020.

Neste marco, a Xunta xa aprobou o pasado mes de maio os decretos de oferta de emprego público (OEP) da Administración pública, nos cales se inclúe un total de 10.338 prazas para este proceso de estabilización de emprego. Delas, 8.703 seleccionaranse polo sistema de concurso de méritos e outras 1.635 a través dun concurso–oposición.

Coa incorporación de persoal fixo nestas prazas de estabilización, máis as prazas xa convocadas, a taxa de temporalidade situarase por debaixo do obxectivo do 8

% fixado pola lexislación do Estado.

O Proxecto de lei aprobado hoxe na reunión do Consello da Xunta inclúe diversos aspectos que facilitarán o desenvolvemento dos procesos de estabilización coa máxima seguridade xurídica para os empregados públicos.

Entre eles destacan os criterios de baremo negociados coas organizacións sindicais para os procesos ou a puntuación que representará a fase de oposición naqueles procesos que se realicen mediante o sistema de concurso–oposición.

O proxecto tamén recolle que soamente se valorarán os servizos prestados con vinculación temporal na propia escala ou categoría profesional obxecto da convocatoria tanto na Xunta como en calquera outra Administración. Ademais, o texto establece tamén que a data de valoración dos méritos será a data de publicación das convocatorias no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Conde salientou que a nova lei inclúe medidas para “axilizar” a resolución dos procesos, como a posibilidade de nomear unha ou varias comisións de valoración nos procesos de concurso ou a opción de aprobar bases comúns que poderán ser aplicadas nos distintos procesos.









