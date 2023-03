Jacobo Aboal manifestou no seu relatorio que a Xunta traballará para dispor dun sistema de créditos de carbono de carácter voluntario que poña o aceno na xestión forestal sustentable e activa (como accións que pancas de carbono adicional)

O relatorio organizado pola Asociación de Produtores de Madeira de Viveiro (Promavi) quixo dar a coñecer aos seus asociados e público en xeral as oportunidades destes novos mercados de carbono

Viveiro (Lugo), 24 de marzo de 2023

O director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, participou hoxe nun relatorio no local social da Fundación Abanca de Viveiro sobre os retos e expectativas que supoñen os mercados voluntarios de carbono en Galicia. Agradeceu á Asociación de Produtores de Madeira de Viveiro (Promavi) a invitación e expuxo en que consisten estes mercados emerxentes e cales son as oportunidades que se lles presentan aos titulares forestais sexan propietarios particulares ou comunidades de montes veciñais en man común.

A xornada veu motivada polo interese que este tipo de novos mercados está a espertar. Como lembrou o director “estamos ante unha emerxencia climática, a descarbonización en poucos anos non será unha opción para as empresas e os países. Aqueles propietarios que dispoñan de bosques, terán un recurso con valor de mercado, o carbono pode xerar unha fonte de riqueza que axude a afondar na xestión forestal sustentable e activa, poñer en valor o rural e loitar contra o seu abandono”. Afirmou que “Galicia atópase nunha situación inmellorable, pero agora toca ser prudentes e cautos, e non tomar decisións até comprender e valorar as mellores opcións que teñen os produtores”. Neste sentido, anunciou que o Goberno da Xunta de Galicia proporá as medidas necesarias para protexer os intereses dos titulares de montes en Galicia.

Avanzou que, tal como sinala a actual Lei de montes de Galicia, a Xunta de Galicia traballará para dispor dun sistema de créditos de carbono de carácter voluntario. Este sistema servirá de nexo entre titulares e aquelas persoas, de natureza física ou xurídica, que desexen mercar créditos ben como intermediarios ou ben como axentes finais co fin de reducir ou facer nulas as súas emisións. A diferenza do sistema estatal dirixido ás zonas incendiadas ou que non estiveran arborados nos últimos 30 anos, o sistema da Xunta basearase na xestión forestal sustentable e activa como ferramenta diferencial para secuestrar un número de toneladas de carbono adicionais fronte a aqueles bosques abandonados.





