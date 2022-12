A Xunta traballa para que o primeiro centro público de atención á discapacidade de Ourense entre canto antes en funcionamento

Formará parte da rede autonómica e ofertará ás familias 110 prazas públicas: 80 residenciais e 30 de atención diúrna



A crise xeneralizada de prezos obrigou a licitar de novo o contrato cun orzamento un 8% superior ao inicial



Nestes momentos xa está adxudicada a actuación para continuar coa construción do inmoble

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2022

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, manifestou hoxe que o Executivo autonómico traballa para que o primeiro Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) de Ourense estea en funcionamento no menor tempo posible. Díxoo en resposta a unha pregunta oral no Pleno do Parlamento de Galicia, na que insistiu en que este centro formará parte da rede da Xunta e ofertará ás familias 110 prazas públicas: 80 de residencia e 30 de atención diúrna.

Fabiola García lembrou que a crise xeneralizada de prezos freou o avance das obras e obrigou a licitar novamente o contrato cun incremento no seu presuposto do 8% para axustalo ao prezo actual dos materiais de construción, acadando os 8,2 millóns de euros. Neste sentido, asegurou que o Goberno galego actuou coa toda a celeridade posible e nestes momentos xa está adxudicada a actuación para retomar canto antes os traballos.

Na súa intervención, a conselleira sinalou que a Xunta destinará no 2023 máis de 165 millóns de euros á atención á discapacidade, o que supón a contía máis elevada da historia da autonomía nesta materia e un 16% máis que o presupostado neste exercicio.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando