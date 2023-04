A Xunta traballa nunha nova norma para optimizar a extracción da mexilla cun plan de xestión como ferramenta fundamental

O obxectivo desa normativa é dar resposta aos cambios rexistrados na actividade nos últimos anos e atender os do futuro inmediato adecuando os tempos de recollida da cría ao seu estado e localización

A nova regulación buscará simplificar tamén os trámites inherentes ao sector bateeiro e avanzar na dixitalización de moitos dos procesos, o que contribuirá a mellorar a trazabilidade do recurso en beneficio de toda a cadea de valor

Rosa Quintana salienta que o deseño dese plan de xestión é a mellor fórmula para avanzar na cogobernanza co sector na explotación deste recurso mariño, ao igual que acontece con outras especies pesqueiras ou marisqueiras

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, explicou hoxe no Parlamento que a Xunta está a traballar no deseño dunha nova normativa tanto para regular a extracción de semente de mexillón –mexilla– nos bancos naturais como para a súa captación e produción. Esa norma, engadiu, buscará dar resposta aos cambios rexistrados na actividade nos últimos anos e atender os do futuro inmediato establecendo un plan de xestión deste recurso, unha ferramenta fundamental para optimizar e flexibilizar a recollida de cría das rochas.

A titular de Mar respondeu dúas preguntas sobre a extracción de mexilla no litoral de Galicia incidindo en que esa planificación permitirá adecuar os tempos de recollida ao estado e localización do recurso protexendo as zonas nas que aínda non é apta para levar ás bateas e abrindo aquelas nas que o seu tamaño permite adiantar a recolección.

O obxectivo é tamén simplificar os trámites inherentes á actividade do sector bateeiro e avanzar na dixitalización de moitos dos procesos, o que contribuirá a mellorar a trazabilidade do recurso en beneficio de toda a cadea de produción, transformación e comercialización do mexillón.

A representante do Executivo galego salientou que o deseño dese plan de xestión da mexilla require da participación aberta e activa dos produtores de mexillón entendendo que é a mellor fórmula para avanzar na cogobernanza na explotación deste recurso mariño, ao igual que acontece con outras especies pesqueiras ou marisqueiras.

Por iso, proximamente a Consellería do Mar proporá ao sector mexilloeiro a elaboración dun plan de xestión. O obxectivo é crear un grupo de traballo científico–técnico para abordar as demandas e necesidades das organizacións de produtores e incluílas nesa folla de ruta que posteriormente revisará e aprobará a Xunta de Galicia.

A conselleira subliñou que a finalidade da Administración debe ser a adopción de medidas para resolver os problemas a curto prazo, pero tamén os que existen a medio e longo prazo. Iso, dixo, é o que se está a facer coa mexilla, abordando as dificultades pola escaseza actual de recurso e traballando ao mesmo tempo para reducir no futuro a dependencia da extracción no medio natural.

Neste sentido, Rosa Quintana lembrou que o seu departamento ten en marcha, entre outros, proxectos para avanzar na produción de semente en criadeiro, para mellorar a información sobre a presenza de larvas de mexillón no medio ou para optimizar a súa captación. Ao mesmo tempo a Xunta está a flexibilizar as medidas aplicables ás cordas colectoras, ampliando o seu número e lonxitude e ofrecendo ao sector a posibilidade de empregar para esta función bateas que agora mesmo están sen empregar.

A conselleira do Mar asegurou que a vía para resolver o problema actual na extracción da mexilla é o diálogo e reiterou a vontade total da Xunta de avanzar neste eido con todas as partes implicadas. Neste sentido, apelou á necesidade de que os representantes do sector poñan da súa parte e se senten á mesa sen apriorismos para poder acadar consensos e solucións satisfactorias para o longo prazo.

A representante do Executivo galego mostrou a súa confianza en que se poden dar pasos adiante en beneficio do sector apostando pola transparencia e pola coherencia se todos os actores implicados traballan xuntos nese obxectivo. Nesa liña, insistiu en que o compromiso da Xunta co diálogo é máximo desde o primeiro momento así como coa busca de propostas que garantan a correcta explotación dos recursos.





