A Xunta traballa na mellora da eficiencia enerxética dos centros de ensino mediante rehabilitacións integrais e instalacións de biomasa e fotovoltaicas

A través do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica búscase reducir o impacto medioambiental dos colexios e institutos



Román Rodríguez destaca que a nova central de biomasa de Lalin permitirá aos centros educativos aforrar 27.000? ao ano e reducir as emisións nun 61%



A obra está practicamente rematada, á espera de realizar as probas correspondentes e a posta a punto da instalación cos centros en funcionamento



Alimentará catro edificios: o Instituto Ramón María Aller Ulloa, o colexio Xesús Golmar, a Galiña Azul Lalín–Pontiñas e o Auditorio Municipal de Lalín



Está dotado con dúas caldeiras e unha potencia total de 1.0MW



É a terceira instalación deste tipo, tras a posta en marcha en Pontevedra en 2021 e a que entrará en funcionamento este curso en Lugo



Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Lalín (Pontevedra), 16 de setembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou hoxe a nova central de biomasa que dá servizo a varios edificios públicos, a meirande parte deles educativos, en Lalín e que supón un investimento de 1,3 M? por parte da Xunta. No marco desta visita, destacou que a Xunta está a traballar na mellora da eficiencia enerxética dos centros de ensino mediante tres liñas de actuación: rehabilitacións integrais e melloras sectoriais (como o cambio de luminarias ou as impermeabilizacións das fachadas, que permiten un aforro enerxético de arredor do 40 %), instalacións de biomasa e placas fotovoltaicas.

“A través de todas estas medidas, enmarcadas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, buscamos reducir o impacto medioambiental que supón climatizar os edificios educativos. Así mesmo, favorecemos o aforro económico nun contexto de alza dos prezos enerxéticos”, dixo. Por outra banda, salientou que este tipo de melloras redundan nun maior confort para a comunidade educativa.

No referido á central de biomasa de Lalín, o conselleiro destacou “o ambicioso da instalación, que vai permitir reducir as emisións de CO? nun 61 % e un aforro económico anual de 27.000 ?”, destacou o titular do departamento educativo autonómico. Neste sentido, o consumo actual dos edificios é duns 63.000 litros de gasóleo/ano, o que supón 627.000kWh de consumo enerxético e unhas emisións aproximadas de 195 toneladas de CO? equivalente. Co cambio de combustible, o consumo será de 11,2 toneladas de CO? equivalente, polo que o aforro estimado é de 184 toneladas, é dicir un 94 % menos respecto das emisións actuais.

Tal e como explicou o conselleiro, a obra está practicamente rematada, á falta de que a empresa faga as probas correspondentes e poña a punto a instalación cos centros xa en uso. “Deste xeito, está previsto que todo estea listo o 7 de outubro, polo que a instalación estará en funcionamento para cando chegue a época de frío”, sinalou.

O titular do departamento educativo da Xunta lembrou que a de Lalín é a terceira instalación deste tipo, tras a posta en marcha en Pontevedra en 2021 e a que entrará en funcionamento este curso en Lugo, na que agora mesmo se están acabando os últimos detalles e que tamén estará lista para a época de temperaturas máis baixas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando