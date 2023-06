A Xunta traballa na ampliación da rede pública de puntos de encontro familiar co obxectivo de abrir tres novos nas comarcas da Mariña, do Deza e de Monterrei

O Goberno galego destinará este ano 2023 máis de dous millóns de euros ao funcionamento e mellora destes puntos

A Xunta de Galicia está a traballar na ampliación da rede pública de Puntos de Encontro Familiar (PEF), para o que ten xa iniciados os traballos para a posta en marcha de tres novos nas comarcas da Mariña, do Deza e de Monterrei. Así o indicou o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, na Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior do Parlamento de Galicia.

Jacobo Rey explicou que na actualidade contan con PEF as sete grandes cidades de Galicia e a comarca do Barbanza. Cos tres novos que se abrirán en comarcas pertencentes ás provincias de Lugo e Ourense darase un servizo de proximidade para que as familias que viven nestas contornas non teñan que desprazarse longas distancias.

Así mesmo, o director xeral sinalou que se seguirá adiante coa modernización e mellora da comodidade dos PEF existentes. De feito, apuntou que o Executivo autonómico destinará neste ano 2023 máis de dous millóns de euros ao funcionamento e mellora destes servizos, que son fundamentais para normalizar as relacións familiares.

Jacobo Rey lembrou que desde o ano 2020 os PEF das cidades galegas abren os sete días da semana ?fronte aos catro en que o facían ata entón? e que a día de hoxe a lista de agarda nestes puntos é practicamente cero. Ademais, explicou que de cara ao mes de agosto, no que os PEF poden pechar 15 días, reorganízanse as visitas e intercambios para non prexudicar ás familias.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando