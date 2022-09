A Xunta ten como obxectivo que a I+D en Galicia oriente todos os esforzos a abordar os retos da sociedade galega

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, acompañado polo secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, participou esta mañá en Marín na ‘Xornada de innovación para a cidadanía

3 Retos Ris 3’

A nova Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia marca como grandes prioridades a sustentabilidade e a dixitalización



vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, acompañado polo secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, participou esta mañá en Marín na xornada de innovación para a cidadanía 3 Retos RIS3, na que subliñou que o obxectivo da Xunta é que a I+D en Galicia oriente todos os esforzos a abordar os retos da sociedade galega.

A iniciativa, organizada pola Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación ? a través da Axencia Galega da Innovación? coa colaboración do Concello de Marín, tiña como obxectivo amosar á cidadanía como a innovación axuda a mellorar a calidade de vida. Así, os avances da investigación científica, as universidades, os centros tecnolóxicos e as empresas en materia de innovación teñen como destinatario final ao conxunto da cidadanía, é dicir, promover melloras no eido da saúde, o emprego, o crecemento económico e o aumento da esperanza de vida. En concreto, o acto puxo de relevo a importancia que a innovación ten no deporte e contou coa participación das deportistas Irene Trabazo, Tamara Echegoyen e Desirée Vila así como o escultor Manolo Paz, experto na innovación aplicada aos novos materiais.

A xornada comezou cun maratón fotográfico para descubrir oportunidades e retos relacionados coa xestión innovadora dos recursos naturais e culturais (Reto 1). De seguido realizáronse clases de cicloindoor baixo a temática do modelo industrial da Galicia do futuro (Reto 2) e tamén dúas sesións de ioga ao aire libre, para poñer de relevo a importancia dun modelo de vida saudable e envellecemento activo (Reto 3).

A Xunta conta coa Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3), o marco que recolle todas as políticas de impulso á innovación e que nos vindeiros cinco anos mobilizará un investimento público–privado de 5000M?, unha nova folla de ruta na que as prioridades son a sustentabilidade e a dixitalización.

Conde, que animou aos veciños de Marín a participar nas actividades propostas ao longo da xornada, destacou a importancia de apostar pola innovación social como ferramenta para a mellora da calidade de vida.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando