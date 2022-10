A Xunta ten aprobado ou en proceso de aprobación máis de 18 M€ para aumentar as plantacións, a silvicultura e a xestión ordenada das masas de coníferas e frondosas galegas

José González destacou que o vindeiro ano habilitaranse novas liñas de axudas por un importe de 11 millóns de euros para investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais

Santiago de Compostela, 25 de outubro de 2022

A Xunta ten aprobado ou en proceso de aprobación máis de 18 millóns de euros en axudas para aumentar en 2022 e 2023 as plantacións e as accións silvícolas en masas de coníferas e de frondosas caducifolias, para primas de mantemento das superficies forestais e para a elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal. Así o destacou o conselleiro do Medio Rural, José González, na clausura do II Encontro intersectorial do piñeiro de Galicia organizado pola Fundación Arume

, no que estivo acompañado polo director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, e polo director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal.

Do xa feito, o titular de Medio Rural referiuse tamén á recente convocatoria para impulsar a madeira como elemento estrutural na construción, aínda aberta e cun orzamento dispoñible de 2,6 millóns de euros para avanzar na loita contra o cambio climático, para potenciar o recurso endóxeno con marca de garantía de calidade “Pino de Galicia” e para fomentar políticas de eficiencia enerxética.

De cara ao próximo ano 2023, José González sinalou que se habilitarán novas liñas de achegas cun importe de 11 millóns de euros para investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais. A ese montante, hai que engadir outros 23 millóns repartidos entre 2023 e 2024 para novas plantacións, accións silvícolas de prevención, primas de mantemento e restauración de soutos, entre outras.

Na súa intervención, José González tamén aludiu á Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, cuxos polígonos agroforestais ou aldeas modelo están apostando polos diversos usos forestais e aos que haberá que sumar tamén as potencialidades das agrupacións de xestión conxunta. Así mesmo, lembrou o fito que suporá a nova Lei de loita integral contra os incendios forestais, para apostar pola planificación integral por medio da recuperación e da prevención.

Por último, ao tempo que enxalzou o labor da Fundación Arume organizadora deste II Encontro intersectorial do piñeiro de Galicia, o conselleiro do Medio Rural puxo de relevo tamén os datos do sector forestal da comunidade. Nesa liña, falou dun eido líder a nivel nacional, que aglutina máis da metade das cortas de madeira do Estado e que supón o 12 % do emprego industrial de toda Galicia, o que significa que ata 80.000 familias viven directa ou indirectamente dos nosos montes.





