A Xunta ten aberto o prazo para solicitar as axudas para equipamento de deporte adaptado ata o 26 de maio

Esta nova orde de subvencións, financiada con fondos europeos Next Generation, contan cun crédito orzamentario de preto de 227.000 euros



Están destinadas a clubs deportivos galegos que conten con deportistas con discapacidade na tempada 2022/2023 ou 2023



A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantivo esta mañá unha reunión coa presidenta do club ADM –integrado na asociación ASCM–, Paula Gárate, coa que abordou certos temas de interese para a entidade.

Durante a mesma, a delegada territorial informou, entre outros, da convocatoria de axudas para adquisición de equipamento deportivo para deporte adaptado da que se poderán beneficiar os clubs deportivos galegos que, na tempada 2022/2023 ou 2023, conten con deportistas con discapacidade.

Esta é a primeira orde de axudas que a Xunta aproba especificamente para deporte adaptado aínda que xa se viñan convocando nos últimos anos subvencións para a adquisición de equipamento deportivo pola que as entidades xa podían obter equipamento adaptado. Conta cun crédito orzamentario de 226.754 euros, importe co que a Administración autonómica cubrirá o 80% do gasto subvencionable. O importe máximo da axuda será de 5.000 euros e o prazo para solicitala finaliza o próximo 26 de maio.

Estas subvencións da Secretaría Xeral para o Deportte inclúense no Plan de promoción da igualdade no deporte, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea–Next GenerationEU.

