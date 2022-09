A Xunta e os tecores abordan posibles melloras nos trámites administrativos que afectan ao sector

Durante a xuntanza tamén falaron sobre cuestións relacionadas co exercicio da actividade cinexética na Comunidade, a próxima tempada de caza e o relevo xeracional

A Xunta e a Asociación de tecores galegos (Ategal) abordaron esta semana a posibilidade de introducir melloras co fin de optimizar e simplificar algúns dos trámites que habitualmente teñen que realizar este tipo de sociedades de caza ante a Administración autonómica.

Este foi un dos asuntos que trataron a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, e os representantes de Ategal no transcurso da xuntanza que mantiveron para intercambiar propostas e ideas que permitan seguir avanzando na liña de colaboración que manteñen desde hai anos ambas entidades.

Neste sentido, analizaron diferentes cuestións relacionadas co exercicio da actividade cinexética na Comunidade, o comezo da vindeira tempada de caza, así como a necesidade de buscar solucións que garantan o relevo xeracional para un sector cun importante peso en Galicia.

Ademais, os representantes de Ategal aproveitaron tamén a reunión para informar á conselleira e á directora xeral da súa participación nun proxecto de investigación europeo sobre as poboacións do coello de monte, no que colaboran xunto coas Universidades de Santiago de Compostela e de Córdoba e do que recentemente xa foron presentadas as primeiras conclusións.

Pola súa parte, Ángeles Vázquez salientou a liña de diálogo que manteñen desde hai anos coa Xunta as sociedades de caza galegas e agradeceu a súa boa disposición a colaborar en cuestións claves para o sector como poden ser a difusión das ordes de axudas que convoca cada ano o seu departamento para paliar os ataques da fauna silvestre ou a execución de accións de caza paliativas e puntuais naquelas zonas nas que se require da súa intervención ante a constatación de danos recorrentes.





