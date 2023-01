A Xunta subliña que o anteproxecto de lei estatal para reforzar a seguridade xurídica no urbanismo asume as demandas do manifesto liderado por Galicia

Valora a oportunidade desta iniciativa lexislativa xa que a anulación dos plans xerais se converteu nun problema estrutural que afecta a todas as comunidades e urxe á súa aprobación canto antes para ofrecer unha solución eficaz á situación actual

No ano 2017 o Goberno galego foi o primeiro en advertir das repercusións de declarar a nulidade de pleno dereito dun planeamento urbanístico sen opción de corrixir os defectos detectados e propuxo un Pacto nacional pola seguridade xurídica

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo presentou dúas alegacións ao contido do documento no marco do trámite de información pública

A Xunta subliña que o anteproxecto lexislativo que impulsa o Goberno central para reforzar a seguridade xurídica no eido da ordenación territorial e do urbanismo recolle e asume os principios fundamentais que inspiraron o Manifesto urbanístico impulsado o ano pasado por Galicia e que foi subscrito por 13 comunidades e as dúas cidades autónomas, ademais doutras administracións públicas e de colectivos profesionais ligados a este eido.

O texto normativo polo que se modifica a Lei do solo e rehabilitación urbana estatal responde a unha vella demanda do Goberno galego. Por este motivo, a Xunta valora a súa oportunidade tendo en conta que nos últimos anos a anulación de planeamentos urbanísticos municipais se converteu nun problema estrutural en todas as comunidades e urxe a súa aprobación para ofrecer unha solución eficaz e definitiva o antes posible.

De feito, cómpre lembrar que o Goberno galego foi o primeiro en advertir, xa no ano 2017, das nefastas repercusións da declaración de nulidade de pleno dereito dun plan xeral ou de calquera outro instrumento urbanístico sen opción a que a Administración local afectada poida corrixir os defectos detectados.

Por iso, propuxo impulsar un Pacto nacional pola seguridade xurídica do urbanismo en todo o país e mantivo numerosos contactos nos últimos anos tanto co Goberno central como con outros gobernos autonómicos para avanzar nesa dirección.

Os seus esforzos concretáronse o ano pasado na celebración en Santiago de Compostela do Encontro autonómico Xacobeo 21–22 por un urbanismo responsable, no marco do cal se acordou impulsar o Manifesto pola seguridade xurídica do planeamento territorial e urbanístico, avalado pola meirande parte das comunidades autónomas e que lle foi trasladado ao Goberno central a finais do pasado mes de setembro.

Neste sentido, a Xunta valora moi positivamente a iniciativa lexislativa que está a tramitar agora o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, xa que comparte o planteamento e algunhas das propostas recollidas no referido Manifesto.

En todo caso, no marco do trámite de audiencia e información pública do anteproxecto de lei que finalizou estes días, cómpre subliñar que a

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo presentou dúas alegacións co fin de enriquecer o seu contido. En concreto, a primeira destas achegas refírese á exclusión da regra do silencio administrativo no caso da construción de vivendas sometidas a algún réxime de protección pública, unha excepción que a Xunta propón estender a todas as obras de edificación de nova planta co fin de axilizar a concesión de licenzas urbanísticas.

Así mesmo, a segunda achega realizada por Galicia ao anteproxecto ten que ver coa creación dunha plataforma para axilizar a emisión de informes sectoriais. Se ben a Xunta considera que esta medida novidosa pode ser positiva e útil, suxire que se reforce tamén con outros cambios relativos á unificación da xestión destes informes, algo que, no caso galego, xa se están aplicando e cunha demostrada efectividade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando