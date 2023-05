A Xunta subliña que a alianza de Castrosua e BYD permitirá posicionar Galicia para que lidere a transición enerxética no transporte público

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, e a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, asistiron esta mañá, en Santiago de Compostela, á presentación do novo autobús de Castrosua e BYD

Supón un paso decisivo para crear unha das primeiras frotas de buses 100% eléctricos que axiña estará circulando por toda España



O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, e a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, asistiron esta mañá á presentación do novo autobús de Castrosua e BYD, que se celebrou en Santiago de Compostela. Nela Conde sinalou que a alianza destas dúas empresas no eido da electromobilidade permitirá posicionar Galicia para que lidere a transición enerxética no transporte público.

Supón un paso decisivo para crear unha das primeiras frotas de autobuses 100% eléctricos que axiña estará circulando por toda España, o que é unha mostra do seu compromiso coa mobilidade sustentable e coa transición enerxética. “Esta alianza permite poñer en común a capacidade tecnolóxica de BYD e industrial de Castrosua e supón unha oportunidade para consolidar a nosa industria e a aposta que Galicia está facendo pola mobilidade sustentable”, subliñou.

Na súa intervención, Conde agradeceu a confianza que BYD –líder no desenvolvemento de sistemas de propulsión, baterías, semicondutores e sistemas de control para motores de buses eléctricos– está depositando en Galicia. Ao mesmo tempo puxo en valor a aposta de Castrosua pola innovación e a mobilidade eléctrica pois fabricou o primeiro bus híbrido con gas natural comprimido (GNC) do país e é a primeira empresa en producir autobuses con plataforma baixa.

O vicepresidente primeiro subliñou que esta alianza supón un novo fito para a automoción galega, un sector que busca estar á vangarda a partir da innovación, a dixitalización e a sustentabilidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando