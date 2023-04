A Xunta subliña as oportunidades profesionais que achega o sector aeroespacial galego

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, presentou o Polo Aeroespacial de Galicia ao alumnado do Máster Universitario en Sistemas Aéreos Non Tripulados

192

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Castro de Rei (Lugo), 20 de abril de 2023

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, presentou hoxe o Polo Aeroespacial de Galicia e as oportunidades que ofrece para o desenvolvemento profesional ao alumnado deste Máster, que a Xunta vén apoiando desde a súa posta en marcha no curso 2018–2019, nunha ponencia que tivo lugar no Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR), á que tamén asistiron estudantes do grao de Robótica do campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela.

A Xunta de Galicia reforza o seu compromiso co Máster en Sistemas Aéreos Non tripulados da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo, consolidando así o seu apoio á formación especializada no eido aeronáutico e aeroespacial co obxectivo de impulsar a competitividade do sector en Galicia a través do talento. Este é, xunto coa tecnoloxía, os mercados e a regulación, un dos piares estratéxicos da planificación do Polo Aeroespacial de Galicia 2021–2026. A iniciativa tense consolidado como un dos principais proxectos transxeracionais da Xunta de Galicia e os seus obxectivos a longo prazo están focalizados no emprego do futuro.

A Xunta continuará investindo para atraer e reter o mellor talento de Galicia cara carreiras técnicas e empregos de calidade e alta cualificación, desde as etapas máis temperás ata a Universidade, pasando pola Formación Profesional.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando