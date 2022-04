A Xunta subliña a importancia de "activar as pancas de crecemento necesarias" para facer fronte ao momento actual

O director do Igape, Fernando Guldrís, participa en Madrid na entrega do XV Premio Victoriano Reinoso, que a Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama) concede a Manuel Carrero López, presidente do Grupo Previsión Sanitaria Nacional

Salienta que a traxectoria profesional do homenaxeado é “un fiel reflexo da Galicia que nunca se rende e que sabe que para triunfar fai falta talento, pero tamén grandes doses de traballo e de enerxía”

Destaca que o presente “obriga á toma de decisións axeitadas” e subliña a importancia de medidas como o Plan Estratéxico de Galicia ata 2030, a Lei de simplificación administrativa ou os fondos europeos Next Generation

Lembra que nas últimas semanas a Xunta activou un plan de choque que inclúe medidas específicas tanto para as familias como para o rural, a pesca, o sector agropecuario ou a automoción





