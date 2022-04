A Xunta subliña un “enorme salto na calidade das augas da ría de Pontevedra” grazas á mellora da depuradora e avanza máis progresos co novo emisario, que completa un investimento de case 30 M€

Alfonso Rueda destacou o compromiso da Xunta con Pontevedra, con investimentos que acadan máis de 240M euros e que supoñen ademais dunha mellora para os cidadáns pontevedreses, tamén un gran pulo para a dinamización e mobilización económica pontevedresa

Ethel Vázquez destaca os resultados satisfactorios dos parámetros das augas tratadas pola depuradora na actual fase final de posta en marcha e de probas, que se prevé culminar no verán tras un investimento da Xunta 16,5 M?

Avanza que o ritmo na execución do novo emisario, ao que se destinan 12 M?, permitirá concluír a finais deste mesmo mes de abril o treito en túnel e rematar as obras este ano

Destaca que a depuradora dos Praceres é a cuarta máis grande en Europa na súa tecnoloxía e que agora mesmo a perforación do emisario avanza a unha velocidade de 40–90 mm/min, con 370 metros do túnel xa executado, con traballos as 24 horas e os 7 días da semana

Estas 2 intervencións enmárcanse no Plan de saneamento da ría, que se complementará con accións como o saneamento do río Lameira, o bombeo de Cocheras, ou saneamento da Seca e do Porto de Campelo en Poio, sumando un investimento da Xunta de 50 M?

A Xunta agarda que estes investimentos para apoiar aos concellos da ría nas súas responsabilidades de saneamento e depuración se vexa materializados o antes posible para o saneamento de Raxó, comprometido polo Goberno de España







