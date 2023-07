A Xunta somete a participación pública o Plan de xestión do monumento natural A Carballa da Rocha

Todas as persoas interesadas poden enviar as súas alegacións ou suxestións preferentemente por correo electrónico ou a través do formulario habilitado a tal fin desde hoxe ata o vindeiro 21 de agosto

Xunta de Galicia someterá durante un mes ao procedemento de participación pública a memoria preliminar do Plan de xestión do monumento natural A Carballa da Rocha.

Tal e como se recolle no anuncio publicado no DOG, desde hoxe, xoves, 20 de xullo, e ata o vindeiro

Con este paso arranca de forma oficial a tramitación do futuro plan de xestión, que se enmarca na Axenda dos Monumentos Naturais de Galicia ratificada polo Consello da Xunta o pasado mes de abril e que ten como obxectivo que o 100% deste tipo de espazos protexidos teñan en marcha os seus instrumentos de planificación este ano.

Así, este instrumento de xestión permitirá facer unha diagnose precisa do estado deste espazo natural e dos valores que é necesario protexer e, a través desta recompilación de información, establecer as medidas de planificación e xestión que permitan asegurar o seu mantemento nun estado de conservación favorable.

Deste xeito, este espazo protexido localizado no concello de Rairiz da Veiga, na provincia de Ourense ?que

cunha superficie de 0,64 hectáreas e inclúe tanto a Carballa da Rocha, fermoso exemplar de Quercus robur L., que acada os 31,3 m de altura, coma outros carballos de tamén notorias dimensións– será o

sexto monumento natural galego que se dotará dun instrumento de planificación propio.

O novo instrumento de xestión, que terá vixencia indefinida, deberá incluír a delimitación do seu ámbito de protección; os posibles riscos que poidan afectar aos seus valores naturais; os obxectivos de conservación; ou as normas de uso e aproveitamento do solo e os recursos naturais.





