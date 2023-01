A Xunta somete a información pública o proxecto de execución dun aparcadoiro disuasorio na avenida de Breogán, en Lugo, no que investirá máis de 1 M€

Habilitarase un aparcadoiro con 148 prazas nas proximidades dos accesos á N–6 e á N–540 e tamén ao Barrio da Residencia, para fomentar o uso do vehículo compartido

Reservaranse 4 prazas para persoas con mobilidade reducida e 5 prazas para a recarga de vehículos eléctricos

O novo aparcadoiro terá acceso ao norte desde a rúa Barrio Casas e ao sur, con entrada e saída á avenida Breogán

A Xunta investirá máis de 1 M? na execución dun aparcadoiro disuasorio con 148 prazas na avenida de Breogán, no concello de Lugo.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe o anuncio polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción deste aparcadoiro disuasorio no interior do tecido urbano da cidade.

O novo aparcadoiro está próximo ao enlace entre as estradas nacionais N–6 e N–540 e tamén ao Barrio da Residencia, onde a Xunta está a acometer unha transformación integral, con novos equipamentos públicos como o Centro Integral de Saúde, que estará finalizado nos primeiros meses deste ano.

Esta intervención enmárcase na aposta da Xunta de fomento do uso do vehículo compartido e de redución das emisións na cidade e conta cun prazo de execución de 12 meses.

O novo aparcadoiro asociado á avenida de Breogán de Lugo disporá dunha superficie de 4.430 m², contará cun total de 148 prazas, 4 para persoas con mobilidade reducida e 5 de recarga para vehículos eléctricos.

Na intervención proxectada pola Xunta, o aparcadoiro disporá dun dobre acceso: un ao norte, á rúa Barrio Casas, pensado para mellorar a accesibilidade ao aparcadoiro e asociado aos tráficos de orixe–destino ao interior da cidade de Lugo, e máis concretamente ás súas zonas norte e este; e outro ao sur, con entrada e saída na avenida de Breogán, pensado como acceso principal e asociado a tráficos con orixe ou destino fóra da cidade, que empregarán o nó viario das estradas nacionais para acceder ás circunvalacións da cidade e ás vías de alta capacidade.

A nivel interno, o aparcadoiro disporá de tres eixes viarios, unidireccionais, con carrís de 6 metros para a facilitar as manobras nas prazas de aparcamento: un eixe principal que atravesa o aparcadoiro, de aproximadamente 70 metros de lonxitude; un eixe perimetral, que comezará na entrada desde a avenida de Breogán e que circulará pola beira do aparcadoiro ata a saída do mesmo á rúa Barrio Casas, con posibilidade de cambio de sentido previo a encarar a saída; e un eixe central, que conectará o eixe perimetral e o principal no punto medio de ambos os eixes.

O proxecto prevé tamén a renaturalización da canle que actualmente discorre parcialmente entubada pola parcela; a reconfiguración da rúa Barrio Casas para dotala dunhas condicións axeitadas en canto a sección transversal; iluminación; sistema de videovixilancia; e a disposición de vexetación e arborado, para unha mellor integración paisaxística e dotación de sombra no aparcadoiro.

O anuncio publicado hoxe no DOG recolle tamén a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola execución deste aparcadoiro disuasorio no interior do tecido urbano de Lugo. As persoas interesadas poderán formular achegas ata o vindeiro día 22 de febreiro.

No seguinte enlace ao DOG pódese ampliar a información relativa ao anuncio publicado hoxe:

https://acortar.link/giqvXv

A Xunta segue a traballar a favor da mobilidade sostible, impulsando a dotación de

aparcadoiros disuasorios en zonas próximas ás principais vías de entradas ás cidades de Galicia e conectados coa rede de servizos de transporte público colectivo, con itinerarios peonís e ciclistas. En conxunto, a Xunta ten previsto habilitar un total de 1.500 prazas de aparcadoiros disuasorios.

Estas intervencións enmárcase nos proxectos promovidos pola Xunta ao abeiro dos fondos Next Generation para fomentar a mobilidade sustentable nas cidades e vilas galegas.

