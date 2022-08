A Xunta somete a información pública o proxecto dunha senda na contorna do enlace da autovía do Salnés coa PO-504, en Sanxenxo, que suporá un investimento de máis de 178.000€

O obxectivo é habilitar un itinerario peonil de 382 metros de lonxitude que permitirá unir ambas marxes desta autovía autonómica

A nova senda partirá das beirarrúas existentes na marxe dereita do punto quilométrico 0+690 da estrada PO–504 e estenderase ata o 0+870

A actuación complementarase coa dotación de iluminación pública, canalizacións para as redes de telecomunicacións, distribución de enerxía eléctrica e iluminación pública

Esta actuación súmase ás rematadas no marco do Plan de Sendas do Salnés, que supuxeron un orzamento de 12 M? para acadar máis de 21 km lineais de itinerarios

O Plan continúa coas obras en marcha da senda e a reparación de beirarrúas na PO–549, en Vilanova e Vilagarcía de Arousa, e coa intervención sometida a información pública para executar novos itinerarios na marxe dereita da PO–302 e PO–306, en Vilanova de Arousa

A Xunta traballa para que as vías autonómicas do Salnés sexan verdadeiros eixos de mobilidade segura e sostible, onde existen ou están a ser proxectadas itinerarios ao longo da PO–549, PO–302, PO–306 e PO–307 para camiñar entre Cambados, Vilanova, Vilagarcía e a Illa de Arousa



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) o anuncio polo que se somete a información pública o proxecto dunha senda na contorna do enlace da autovía do Salnés, a AG–41, coa estrada PO–504, no concello de Sanxenxo, cun investimento de máis de 178.000 euros.

O DOG tamén publica hoxe a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referido, para o que será precisa 120,87 m², dos que 85,16 m² serán de ocupación definitiva e os restantes 35,71 m² serán ocupación temporal, distribuídos en 4 predios de propiedade privada e adicionalmente un predio público.

O obxectivo é habilitar un itinerario peonil de 382 metros de lonxitude que permitirá unir ambas marxes da autovía do Salnés, que hoxe supón unha barreira para a mobilidade dos peóns.

A nova senda partirá das beirarrúas existentes na marxe dereita do punto quilométrico 0+690 da estrada PO–504 e estenderase ata o 0+870. Nese punto, deixado atrás o paso inferior sobre a VG–4.1, o trazado da senda discorrerá paralelo ao pé do noiro da continuación da autovía do Salnés, para rematar na glorieta inferior do enlace.

Con esta solución evítase o paso polo enlace por dita glorieta, polo que se consegue unha maior seguridade viaria.

A sección mínima da senda terá un ancho medio de 2,5 metros e contará con pavimento de formigón e bordo de separación coa calzada.

A actuación complementarase coa dotación de iluminación pública de modo que se garanta a seguridade persoal das persoas usuarias, canalizacións para as redes de telecomunicacións, distribución de enerxía eléctrica e iluminación pública, así como a reposición de servizos afectados e a dotación de diferentes xardineiras dispostas no treito que discorre paralelo á PO–504.

Esta intervención súmase ás rematadas no marco do Plan de Sendas de Galicia no Salnés, que supuxeron un orzamento de máis de 12 M? para acadar máis de 21 km lineais de itinerarios peonís.

Este Plan estase a continuar coa actuación que ten en marcha a Xunta da senda e a reparación de beirarrúas na estrada PO–549, nos concellos de Vilanova e de Vilagarcía de Arousa, para dar continuidade ás sendas de dita vía, cun investimento de 1,1 M?. E tamén, terá continuidade coa actuación sometida a información pública para a execución de 1,6 quilómetros de novos itinerarios

na marxe dereita da PO–302 e PO–306, en Vilanova de Arousa.

O departamento que dirixe Ethel Vázquez segue a traballar para que as estradas autonómicas do Salnés sexan verdadeiros eixos de mobilidade segura e sostible tamén para peóns, para o que na actualidade existen ou están a ser proxectadas sendas ou beirarrúas ao longo da PO–549, PO–302, PO–306 e PO–307 para camiñar de modo seguro entre Cambados, Vilanova, Vilagarcía e a Illa de Arousa a través destas estradas autonómicas.

O período de presentación de suxestións estenderase ata o vindeiro día 4 de outubro. No seguinte enlace pódese ampliar a información:

https://acortar.link/8BC8Ga





