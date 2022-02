A Xunta solicita á Subdelegación do Goberno na Coruña medidas para evitar a incidencia nos horarios do transporte público das retencións provocadas polas obras de ‘Sol y Mar’

As obras que está a realizar o Ministerio de Transportes na intersección entre a AC–12 e a DP–5803 están a xerar retrasos puntuais e acumulados nos horarios do transporte público, motivando as queixas dos usuarios

Tamén a alcaldesa de Betanzos trasladou recentemente á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade a súa preocupación polos retrasos dos autobuses, que teñen a súa causa nestas obras







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.